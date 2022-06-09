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Какво да правим в Пловдив (14.08– 20.08)
Тази седмица в Пловдив ще разгледаме най-добрите фотографии за годината и ще дегустираме винаПрочети Повече »
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Новини
- България
Три деца устроиха засада на 52-годишен, уговорил среща с тийнейджър
Хванаха мъж след уговорена среща с 15-тодишен тийнейджър в Стара Загора, съобщиха от полицията. До нея се стигнало след бурна…Прочети Повече »
- Съд
Задържаха под стража мъж от Сопот с 1,5 кг марихуана
Реалната опасност обвиняемият да извърши престъпление, е налице и предвид характеристиката му, която сочи негово предходно осъждане за шофиране след…Прочети Повече »
- Градът
По-малко телефони и повече контрол: Пловдив обсъжда мерки срещу младежката агресия
Предвижда се да бъдат анализирани и други места в града, на които се събират големи групи младежи или за които…Прочети Повече »
Избор на редактора
- Избор на редактора
Пловдив най-сетне има проектобюджет – 400 млн. евро за оставащите четири месеца на годината
Пловдив най-сетне има проектобюджет за 2026 г. – едва през август и с рамка от…Прочети Повече »
- Избор на редактора
ВАС остави в сила спирането на строежа до Марица
Върховният административен съд отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта на кмета, с която строителството…Прочети Повече »
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Двете момичета активно са участвали в побоя и гаврите с Георги Кузев
Апелативният съд в Пловдив остави Михаела Г. и Виктория С. в ареста, те ще бъдат…Прочети Повече »
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Стотици камери и изкуствен интелект ще следят рискови зони в Пловдив: системата трябва да разпознава и предотвратява инциденти
Пловдив подготвя централизирана система за сигурност, която ще обединява стотици камери и различни сензори и…Прочети Повече »
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Протест в памет на Георги Кузев пред Съдебната палата в Пловдив
Протестът започва в 9:30 часа, непосредствено преди съдът да разгледа мерките на двете момичета, обвинени…Прочети Повече »
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Освободиха от ареста обвинените в нападението над непалци младежи
700 евро парична гаранция за пълнолетния Теодор. Непълнолетният Ангел се прибира у дома, но ще…Прочети Повече »
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Изчезна позлатената машина за е-билети на пл. Съединение в Пловдив
Само час след като „Под тепето“ показа „Златния билет“ на Севдалина Кочевска, позлатената машина изчезна…Прочети Повече »
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Позлатиха машина за е-билети в Пловдив, която така и не заработи
На една от най-натоварените спирки в Пловдив се появи необичайно златно съоръжение. Машина за продажба…Прочети Повече »