Актуално

Новини

Избор на редактора

В Капана

„В Капана“ на ПодТепето
1 / 31 Videos
1
Защо новото кино в Мол Марково е толкова специално и как зрителят буквално влиза във филма от утре?
18:07 09:59ч, четвъртък, 27 ноември, 2025
2
Майсторството на "Монументалните" е закодирано в проектите им
28:50 15:22ч, петък, 21 ноември, 2025
3
Rent-a-Baba: Как една млада майка свързва поколенията с топлина и грижа
14:26 16:22ч, петък, 14 ноември, 2025
4
В Капана на Под тепето: Архитект Божана Кунчева за пленера на Сахат тепе
17:10 15:46ч, петък, 7 ноември, 2025
5
Да превърнеш 100-годишната бабина къща в център за аудио-визуални изкуства и културен хъб!
18:11 11:09ч, петък, 31 октомври, 2025
6
Когато системата оставя хората в руини, човечността влиза в действие
12:27 13:20ч, петък, 17 октомври, 2025
7
Пловдив празнува 80 години Медицински университет в града!
27:04 11:08ч, сряда, 15 октомври, 2025
8
На вниманието на Община Пловдив: Младежкият хълм загива!
14:15 10:24ч, събота, 11 октомври, 2025
9
Единственият в България воден часовник ще отмерва времето в Пловдив от върха на Сахат тепе
11:48 12:57ч, петък, 19 септември, 2025
10
Братската могила – завръщането на един забравен символ
09:46 11:02ч, четвъртък, 4 септември, 2025
11
Пожари, спасителни мисии и обучение в САЩ - зад кулисите на Доброволно формирование 112 – Пловдив
18:50 14:40ч, четвъртък, 17 юли, 2025
12
Учени от цял свят търсят път към дълголетието в Пловдив
18:42 14:13ч, петък, 11 юли, 2025
13
Какви са съвременните пазители на миналото и какъв е символният им език?
16:14 14:41ч, петък, 4 юли, 2025
14
Новата фабрика- чудо на BTL заработи на пълни обороти
14:03 11:22ч, сряда, 18 юни, 2025
15
Как Падел манията превзе Пловдив
10:03 13:16ч, петък, 13 юни, 2025
16
В Капана на Под тепето: Опознаваме пловдивските птици с разходки
11:32 15:17ч, петък, 30 май, 2025
17
Протест за обезапосяване на кръстовище в Кючука
13:11 12:41ч, петък, 30 май, 2025
18
В Пловдив, преди 174 години, за пръв път е бил честван Национален Ден на просветата
19:24 08:37ч, събота, 24 май, 2025
19
Световни специалисти се събраха в Пловдив на експертен семинар по мозаечното наследство
19:24 12:53ч, петък, 16 май, 2025
20
Какво ще има в първия по рода си Фентъзи НЕмузей в Пловдив?
17:22 14:20ч, петък, 9 май, 2025
21
Кой стои зад първия онлайн магазин с нулев отпадък в България?
21:12 15:05ч, петък, 2 май, 2025
22
Алпинистите от "Еверест 1984" в подкаста "В Капана на Под тепето"
13:29 12:27ч, петък, 25 април, 2025
23
Бюджет 2025 на Пловдив върза ръцете на районните кметове
24:40 12:29ч, петък, 18 април, 2025
24
Защо е толкова специална новата умна фабрика на Schneider Electric край Пловдив?
18:12 12:23ч, петък, 4 април, 2025
25
В какво ще се превърне Археологическия подлез в Пловдив?
13:03 17:35ч, петък, 28 март, 2025
26
Как изглежда Водната палата на Пловдив отвътре?
12:20 12:35ч, петък, 28 март, 2025
27
Може ли обучението да е забавно? Може, ако имате FluurMat
15:10 14:56ч, петък, 14 март, 2025
28
Може ли парното да промени чистотата на въздуха в Пловдив?
24:26 14:25ч, петък, 7 март, 2025
29
Пловдив влиза на картата на световното плуване с комплекс „Младост”
16:38 16:15ч, четвъртък, 27 февруари, 2025
30
115 години от основаването на Търговската гимназия Пловдив
28:21 15:08ч, петък, 21 февруари, 2025
31
В какво може да се превърне Велопарк Пловдив
21:46 15:16ч, петък, 14 февруари, 2025

Живот

    Забавление
    16:16ч, петък, 14 август, 2026

    Какво да правим в Пловдив (14.08– 20.08)

    България
    16:15ч, петък, 14 август, 2026

    Изпратиха Георги Кузев в Кричим: „Честит рожден ден, Георги!“

    Актуално
    16:05ч, петък, 14 август, 2026

    Пътен инцидент взе жертва в Асеновград

    България
    15:09ч, петък, 14 август, 2026

    От август: По-висок максимален осигурителен доход и нови правила за държавните служители

    България
    15:01ч, петък, 14 август, 2026

    Безработицата у нас спада до 3,5% през второто тримесечие

    Актуално
    08:08ч, петък, 14 август, 2026

    Изпращат Георги Кузев в Кричим: Митрополит Николай ще отслужи опелото

    Актуално
    07:39ч, петък, 14 август, 2026

    Времето в Пловдив на 14 август 2026 г.

    Актуално
    07:52ч, четвъртък, 13 август, 2026

    Времето в Пловдив на 13 август 2026 г. ще се разхлади

    Актуално
    14:11ч, сряда, 12 август, 2026

    Германските „нови“ вагони тръгват от Пловдив към Варна: летяща сауна или модернизация?

    България
    12:36ч, сряда, 12 август, 2026

    Takeaway напуска България след близо две десетилетия на пазара

    Политика

    Бизнес

    Мнения

    Зелен град

    Разследване

    Култура

    Галерия

    Back to top button
    Изпрати новина