„Молец“ се завръщат на Античния театър с „Параклис“

Музика, поезия, танц и визуален спектакъл ще се срещнат на сцената на 15 август

„Молец“ отново се завръщат в Пловдив, за да представят новия си албум „Параклис“. Крис и Юли ще се качат на сцената на Античния театър на 15 август от 20:30 часа, като част от лятното си национално турне „Там където…“.

Три години след представянето на първия си албум дуото идва в Пловдив с нов, по-зрял и интимен проект. „Параклис“ бележи следващ етап в развитието на „Молец“, а концертът е замислен като преживяване, което надхвърля обичайния музикален формат.

Организаторите описват спектакъла като среща между поезията, танца, визуалния свят и песента. Песните от новия албум ще бъдат представени в нов сценичен формат, създаден специално за лятното турне.

Самото име на турнето – „Там където…“ – е своеобразна покана към публиката да влезе в музикалната вселена на „Молец“ по различен начин.

„Зимният пашкул се разцепва. Молецът разгъва крилете си“, казват от екипа на групата за новия етап, в който дуото представя „Параклис“ на живо.

„Молец“ отново на Античния театър

Пловдив е една от спирките в лятното турне, а концертът на 15 август ще се проведе на емблематичната сцена на Античния театър.

Билетите са на цени от 25 до 65 евро в зависимост от избраното място.

За посетители под 18 години е задължително присъствието на родител или настойник. При придружаване от друго пълнолетно лице е необходима декларация от родител или настойник.

За хората със 100% ТЕЛК и техните придружители билетите са безплатни, като за целта е необходимо предварително да се свържат с организаторите – molecbooking@gmail.com.

Концертът се провежда с генералната подкрепа на Pepsi България.