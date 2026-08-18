Зелено пространство в „Гагарин“ чака нов живот след бурята

Зеленото пространство около детската площадка „Лилия“ на ул. „Борба“ в район „Северен“ от години е занемарено и обрасло. Силната буря на 20 юли обаче нанесе допълнителни щети – голяма част от дърветата в района бяха повалени или сериозно пострадали.

След разчистването градинката вече изглежда коренно различно – на места са останали видими ями от премахнатите дънери, а вместо зеленина преобладава голата пръст.

Самата детска площадка е добре позната на семействата с малки деца от околните блокове. В близост има и места, където съседите се събират и прекарват време заедно.

Сега обаче освободеното пространство дава възможност да бъде направено нещо повече. Вместо да остане просто разчистен терен, то би могло да се превърне в малък квартален парк – с нова растителност, тревни площи, цветя и места за отдих. Една подобна промяна би дала нов живот на пространството около „Лилия“ и би създала по-приятна среда както за децата, така и за живеещите в квартала.