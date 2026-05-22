Вкусът на Одрин: Какво е общото между майсторлъка, тънко нарязания дроб и поканата да преоткрием Турция?

Гурме експедиция до Одрин разкрива тайните на легендарния тава джигер и показа защо най-близкият ни южен съсед остава изкушаваща дестинация за вкус, история и гостоприемство.

В рамките на тазгодишното издание на Седмицата на турската кухня, която се провежда между 21 и 27 май 2026 г., Генералният консул на Република Турция в Пловдив г-н Емре Манав покани група местни журналисти на специална гурме екскурзия до Одрин – град, който е едновременно близък и винаги способен да изненада.

Темата на петото издание на инициативата е „Наследство на една трапеза“ – послание, което отлично описва преживяното: история, гостоприемство и кулинарна традиция, предавана от поколение на поколение.

Само на няколко часа от Пловдив, в сърцето на Източна Тракия, ни посрещнаха не просто с храна, а с истинска демонстрация на кулинарно майсторство – приготвянето на легендарния одрински тава джигер (Tava Ciğer).

„Дробът не чака човека – човекът чака дроба“

Така с усмивка ни посрещна майстор-готвачът Мустафа Джан – едва на 33 години, но с впечатляващ 16-годишен професионален опит.

Пред очите ни той демонстрира нещо, което изглеждаше почти като ритуал.

Първата изненада?

Истинският Tava Ciğer няма нищо общо с дроба, който сме свикнали да виждаме.

Телешкият дроб се нарязва толкова тънко, че почти прозира.

Да, буквално.

Шеф Мустафа разказа, че усвояването само на техниката на рязане му е отнело няколко години работа като калфа.

„Това е най-трудната част. Ако дебелината не е правилна, вкусът се променя“, обясни той, докато ножът му се движеше с почти хирургическа прецизност.

Специално за Седмицата на турската кухня и читателита на Под тепето майстор-готвачът разри:

Осемте тайни на перфектния одрински дроб

Тайната на това емблематично ястие не е в сложността, а в детайлите.

1. Най-важен е изборът на дроба

Използва се само много пресен млад телешки дроб – гладък, лъскав и без силна миризма.

2. Леко замразяване преди рязане

Ако дробът е прекалено мек, се поставя за 30–40 минути във фризер, само колкото да се стегне.

3. Рязане почти на прозрачни ленти

Дебелината трябва да бъде едва 3–5 мм – ключът към баланса между хрупкава коричка и крехка вътрешност.

4. Подсушаване до съвършенство

Влагата е враг номер едно. Ако дробът не е добре подсушен, брашното се превръща в каша, а коричката омеква.

5. Брашното – в последния момент

Овалването става точно преди пържене, понякога с добавка на малко царевично брашно за още повече хрупкавост.

6. Олиото трябва да е безкомпромисно горещо

Температурата е между 180 и 190°C. Ако е по-ниска – дробът попива мазнина.

7. Само 1–2 минути пържене

Не повече. Иначе става сух и жилав.

8. Поднасяне без чакане

Както казват в Одрин:

„Дробът не чака човека — човекът чака дроба.“

Тава джигер се яде веднага, още горещ, с пържени люти зелени чушки, тънко нарязан червен лук, магданоз и лимон.

Повече от храна – покана към Турция

Тази кратка гурме експедиция показа нещо важно – че понякога най-интересните пътувания са най-близо до нас.

Одрин не е просто удобна дестинация за уикенд шопинг. Това е град с история, аромат на подправки, оживени пазари, впечатляваща архитектура и кухня, която разказва истории.

Само няколко часа път делят Пловдив от едно автентично кулинарно преживяване, което може да се превърне в прекрасен повод за семейно пътуване, приятелски уикенд или просто бягство от ежедневието.

Седмицата на турската кухня е идеалният момент да си припомним, че културата най-лесно се опознава около една трапеза.

А Одрин определено знае как да посреща гости.

Ако още не сте опитвали истинския тава джигер там, където е роден – може би е време да планирате следващото си пътуване на юг.

Пловдивските журналисти посетиха и Търговско-промишлената палата в Седмицата на турската кухня. Поканата бе отправена от нейния председател Х. Сезаи Ърмак. Очаквайте продължение по темата.

П.П.: Специална благодарност отправяме към организаторите на това вдъхновяващо пътуване – Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, и лично към генералния консул г-н Емре Манав, както и към неговите сътрудници Шенар Бахар и Феризе Топал, които с внимание към всеки детайл направиха това кулинарно преживяване не просто журналистическа визита, а истинско докосване до турското гостоприемство. Благодарим и на нашите домакини в Одрин, начело с председателя на Търговско-промишлената палата на Одрин Сезаи Ърмак, който ни посрещна по най-сърдечния възможен начин и дори лично ни приготви закуска… с песен на уста – за това специално преживяване ще разкажем отделно. За удобното ни пътуване се погрижи бизнесменът Руфат Якубоглу – председател на Съвета на директорите на Кошукавак Туризъм. А за да усетим духа на града отвъд вкусовете и ароматите, помогна и колегата Гьокхан Тузладан – председател на съюза на журналистите в града, който с внимание и любов ни разведе из Одрин и ни показа неговите най-интересни лица. Именно такива срещи превръщат едно пътуване в истински мост между културите.