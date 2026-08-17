Съдът остави в ареста наемателя на клуба, свързван с „Кръв и чест“

Окръжният съд остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев, наемател на клуба, свързван с неонацистката организация „Кръв и чест“. Срещу него е повдигнато обвинение за проповядване на дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, националност или сексуална ориентация.

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Другият обвиняем по случая – 39-годишният Ивелин Велев, е освободен срещу парична гаранция от 1000 евро. Синът му Теодор, на 18 години, също е освободен. Той има отделна мярка от 700 евро по разследването за побоя над двамата непалски граждани, която към момента се обжалва.

По време на заседанието прокуратурата е поддържала тезата, че тримата са свързани с „Кръв и чест“, а Колев е бил човекът, който е разпространявал неонацистки идеи и послания на омраза към определени групи.

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Според държавното обвинение именно това влияние е свързано и с нападението над двамата непалски граждани. По случая за побоя вече има повдигнати обвинения срещу 18-годишния Теодор и 17-годишен младеж.

При акцията на полицията и ДАНС в клуба през нощта на събота срещу неделя бяха задържани общо 18 души. След извършените процесуални действия повечето от тях са освободени, а обвинения са повдигнати на тримата мъже.

Защитата на Колев е оспорила обвинението, като според адвоката в него не е конкретизирано какви точно изказвания или действия на 42-годишния мъж представляват проповядване на омраза и дискриминация. Защитникът е поискал той да бъде освободен с по-лека мярка – парична гаранция или подписка.

Съдът обаче е преценил, че спрямо Колев трябва да бъде наложено „задържане под стража“.