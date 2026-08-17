Стотици се събраха на протеста за Панаира

Пловдивчани настояват държавата да защити интереса си в Международен панаир – Пловдив

Стотици пловдивчани се събраха тази вечер пред Община Пловдив на протест за Международен панаир – Пловдив. Гражданите дойдоха с плакати и настояване Панаирът да остане в обществен интерес, въпреки че по-рано днес министърът на финансите Гълъб Донев потвърди процесуалните действия, предприети досега от Министерството на икономиката, по делото за спорните 29% от капитала.

Атанас Костов, един от организаторите на протеста, поздрави пловдивчани за постигнатото и определи ангажимента на държавата като победа на гражданския натиск. По думите му именно обществената реакция вероятно е изиграла роля за решението на финансовия министър.

Манол Пейков от своя страна призова хората да останат бдителни, въпреки развитието по казуса. Според него Георги Гергов умее да преценява политическата ситуация и знае кога е необходимо да изчака и кога да предприеме действия.

Протестът идва дни след първата демонстрация по казуса, когато граждани се събраха пред Панаира и поискаха държавата да предприеме действия по съдебния спор за акциите.

Какво се случва с акциите на Панаира

Причината за днешната демонстрация е съдебният спор около държавното участие в Международен панаир – Пловдив и конкретно около 29% от акциите, които са свързани с Община Варна и „Пълдин туринвест“.

Обрат по делото за Панаира: Процедурен пропуск поставя под въпрос съдебната битка за акциит

По делото се стигна до нов обрат, след като Върховният касационен съд установи процесуален проблем с начина, по който държавата е била представлявана в съдебния спор. ВКС прие, че действията по делото е следвало да бъдат извършени от министъра на финансите, а не от министъра на икономиката.