Районният съд ще гледа днес мярката на тримата, обвинени в проповядване на омраза в Пловдив

Районният съд в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на тримата мъже, привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие и омраза.

Заседанието е насрочено за 15:15 часа в зала №12 на Районния съд. Делото е образувано по искане на Районна прокуратура – Пловдив за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо И.С.К., Т.И.В. и И.В.В.

Свастики и нацистка литература иззеха при акция срещу „Кръв и чест“ в Пловдив

Тримата са обвиняеми по досъдебно производство на Второ районно управление – Пловдив за престъпление по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс – проповядване чрез слово или по друг начин на дискриминация, насилие или омраза, основани на посочените в закона признаци.

Клубът на „Кръв и чест“ в Пловдив е действал от две години

По случая вчера прокуратурата съобщи, че при акция на МВР и ДАНС в частен клуб в Пловдив са били открити флагове с нацистка символика, свастики и други материали. Според разследващите в клуба са се провеждали сбирки, на които са обсъждани неонацистка идеология и нетърпимост към различни групи хора.

По-късно днес се очаква съдът да реши дали тримата ще останат в ареста.