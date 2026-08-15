Храмовият празник събра вярващи пред чудотворната икона на Света Богородица

Стотици поклонници изпълниха днес Бачковския манастир за Успение Богородично, който е и храмовият празник на Светата обител. Вярващите се събраха за празничната света литургия, а след богослужението продължиха да се стичат пред чудотворната икона на Света Богородица.

Хората палят свещи и се молят за здраве и благополучие. Поклонението пред чудотворната икона на Божията майка продължава през целия ден, съобщава БНТ.

„Днешното семейство е подложено на неимоверни изпитания“, казва пред обществената телевизия епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир. По думите му хората, които вървят по пътя на вярата, са призвани да бъдат свидетели на благодатта и силата на молитвата на Пречистата Богородица.

Сред поклонниците е и Марияна Илиева, която всяка година идва в манастира за празника, тъй като е именица. Пред БНТ тя говори за значението на семейството и примера, който родителите дават на децата си.

„Всичко тръгва от семейството“, казва тя и подчертава, че децата трябва да следват добрия пример, който получават от своите родители.

Празникът събира в Бачковския манастир не само хора, които идват по традиция, но и приятели и семейства, които използват деня, за да бъдат заедно.

„Всички се събират тук, за да бъдат заедно като приятели“, разказва друг от поклонниците пред БНТ, определяйки това като част от усещането за България.

По време на празничното богослужение е била осветена и нова посребрена метална релефна икона на Свети Патриарх Евтимий. Тя ще бъде поставена до мощите, за които се смята, че се намират в съборния храм на манастира.

Успение Богородично е един от най-големите празници в православния календар. На 15 август празнуват и мнозина именици, сред които Мария, Мариана, Мариета и производните на тези имена.