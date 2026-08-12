Освободиха от ареста обвинените в нападението над непалци младежи

Обвинените в нападението над непалски граждани на булевард „Руски“ младежи Теодор и Ангел бяха освободени от ареста с решение на Районния съд преди минути. Съдията определи 700 евро парична гаранция за пълнолетния Теодор. Непълнолетният Ангел се прибира у дома, но ще е надзора на инспектор от Детска педагогическа стая.

Според Темида няма доказателства двамата да се укрият, тъй като ходят на училище, или да извършат други престъпления. Според съдията те са обвиняеми за нанасяне на лека телесна повреда на Хари и Имани, като има данни са причинени болка и страдание, но без разстройване на здравето на пострадалите.