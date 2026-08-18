„Кръв и чест“ в Пловдив от 2001 г.: пропуски в борбата с радикализацията

Появата и разрастването на радикални младежки групи е сред сериозните проблеми, които остават на заден план, смята главният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. Коментарът му идва на фона на акцията срещу свързваната с неонацистки идеи организация „Кръв и чест“ в Пловдив и повдигнатите обвинения срещу трима мъже.

По думите на Безлов организацията не е ново явление за града. Той посочва, че нейното присъствие в Пловдив датира още от 2001 г., когато се стига до нападение над ромски младеж, а паралелно с това е правен и опит за политическо структуриране на националистическо движение.

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Според експерта институциите познават подобни мрежи, но реакциите срещу тях през годините са били непоследователни. При конкретни престъпления вниманието обикновено се концентрира върху самия акт на насилие, докато мотивът, свързан с омраза или радикална идеология, остава на втори план.

Липсва последователна работа с радикализирани младежи

Безлов смята, че след отделни акции или случаи темата бързо губи обществено и институционално внимание. Според него през годините е отслабнала и системата от механизми за реакция при противообществено поведение на непълнолетни и пълнолетни.

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Като проблем той посочва и нежеланието на някои училища да сигнализират при съмнения за радикализация на ученици, тъй като се опасяват от негативен обществен отзвук.

Сред възможните решения експертът посочва по-активната работа на комисиите за противообществените прояви с конкретните деца, включително ангажиране на самите младежи с ясни правила и отговорности. Според него са необходими и законодателни промени.

Безлов застъпва и идеята за специализиран съд, който да разглежда случаи, свързани с радикализирани младежи.

Психиатър: Групите запълват емоционална празнота

Психиатърът Веселин Герев поставя акцент върху причините, поради които младите хора могат да бъдат привлечени от подобни среди. По думите му радикалните групи могат да се превърнат в заместител на липсваща емоционална и социална среда.

Той свързва този процес на първо място с емоционална празнота, която се формира в семейството.

Коментарите идват след полицейската акция в Пловдив, при която бяха задържани 18 души, а трима мъже бяха привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, омраза и насилие. При претърсване на частен клуб бяха иззети флагове с нацистка символика, свастики и други материали.