Слънце и 32° в Пловдив в понеделник. Денят започва с прохладно утро, но жегата бързо ще се върне, магнитните бури си вземат почивка

Новата седмица започва с пореден слънчев и горещ ден в Пловдив. В понеделник, 17 август, температурите в града ще се движат между около 15° сутринта и 32° през деня, а облаците и валежите ще останат далеч от тепетата.

Небето ще бъде предимно ясно, а вятърът ще е слаб. При продължителен престой навън обаче е добре да се има предвид високият UV индекс – около 8, което означава силно слънчево излъчване и необходимост от защита в часовете около обед.

Понеделник без магнитна буря

Добрата новина за метеочувствителните хора е, че сериозна геомагнитна активност не се очаква. Прогнозният Kp индекс е около 2,0–2,3, което съответства на спокойно до леко неспокойно геомагнитно поле.

За да се говори за магнитна буря от клас G1, Kp трябва да достигне поне 5. Такава активност не се очаква на 17 август.

Въпреки влиянието на слънчевия вятър от коронална дупка през предходните дни, геомагнитната обстановка около Земята остава спокойна.

Така понеделникът в Пловдив ще предложи класически августовски сценарий – хладно начало на деня, много слънце и 32° следобед, без дъжд и без магнитни бури.

Снимка: Александра Тороманова