Петър Троянов поема компанията след оставката на Николай Стоев, предстои конкурс за постоянен ръководител

Общинското дружество „Екобус Пловдив“ има нов временен управител. Общинският съвет избра Петър Троянов да поеме ръководството на компанията след оставката на досегашния управител Николай Стоев. Изборът идва 4 дни след Поредна рокада в „Екобус“: Директорът е подал оставка.

Троянов бе избран с 27 гласа „за“, 4 „против“ и 11 „въздържали се“. Той ще изпълнява длъжността до провеждането на конкурс за постоянен управител на дружеството.

Кой е Петър Троянов, новият директор на „Екобус Пловдив“?

Новият ръководител на „Екобус Пловдив“ е на 46 години. До момента е бил началник на Логистичния център на общинското предприятие „Чистота“. Той е инженер по „Технология и управление на транспорта“ и има висше образование по „Публична администрация“.

„За мен е чест да поема тази отговорност в ключов момент за дружеството“, заяви Троянов пред общинските съветници.

Смяната в управлението идва на фона на финансовия отчет на „Екобус Пловдив“ за 2025 година. От него става ясно, че дружеството е натрупало нова загуба от 62 хиляди лева за годината, с което общата непокрита загуба достига близо 250 хиляди лева.

Сред разходите са основно възнаграждения и осигуровки, въпреки че дружеството все още няма реална дейност по превоз на пътници.

Още по темата за ефективността на предприятието четете в статията Четвърт милион лева в коша… или колко ни струваше „Екобус“ досега.

Общинският съвет прекрати договора на досегашния управител Николай Стоев след подадена от него оставка по лични причини. Съветниците го освободиха от длъжност, но без да го освобождават от отговорност за финансовите резултати на дружеството.

На заседанието бе взето решение да започне процедура за избор на постоянен управител. За провеждането на конкурса бе определена комисия в състав общинските съветници Владимир Славенски („Продължаваме промяната – Демократична България“), Борислав Инчев („Браво, Пловдив“) и Калин Милчев (БСП).

Пред новото ръководство стои задачата да подготви „Екобус Пловдив“ за реален старт на дейността. Дружеството бе създадено с цел да управлява бъдещия електрически транспорт в града, а Община Пловдив е пуснала днес обществената поръчката за 20 електробуса..