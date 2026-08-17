Пловдив и „Кръв и чест“: 17 години предупреждения, акции и неизчезнала мрежа

От факелните шествия и нападенията до опита за политическа регистрация – архивите показват, че пловдивската структура на неонацистката мрежа отдавна е известна на институциите

От акцията на полицията от уикенда срещу хора, свързвани с „Кръв и чест“ в Пловдив, не започва историята на организацията в града под тепетата, сочат архивите на медията ни. По данни на областната дирекция на МВР Клубът на „Кръв и чест“ в Пловдив е действал от поне две години. Съвместната операация с ГДБОП по-скоро отваря отново една стара папка – за

Структура, която повече от десетилетие периодично влиза в полезрението на полицията, медиите и граждански организации.

Архивите показват, че „Кръв и чест“ има публично присъствие в Пловдив поне от 2009 г. През 2012 г. полицията свързва четирима нейни членове с тежко нападение на Младежкия хълм, а година по-късно около 50 пловдивчани от организацията се оказват в ядрото на опит за създаване на Националистическа партия на България.

Тогава 112 общественици, юристи, преподаватели и журналисти сигнализират главния прокурор Сотир Цацаров с искане прокуратурата да се противопостави на регистрацията на формацията. Няколко месеца по-късно Софийската градска прокуратура действително заема тази позиция.

Днес, през август 2026 г., „Кръв и чест“ отново е в полезрението на пловдивската полиция.

„Кръв и чест“ на Главната още през 2009 г.

Архивът на „Под тепето“ пази един от ранните публични епизоди от историята на организацията в Пловдив.

На 28 ноември 2009 г. около 200 души участват във факелно шествие по Главната, организирано от Българския национален съюз по повод годишнината от Ньойския договор. Сред участниците тогава са забелязани и членове на „Кръв и чест“. Полицията охранява проявата с близо 50 служители.

Още тогава „Под тепето“ отбелязва присъствието на хора с типичната за скинхед средите визия – бръснати глави, кубинки, камуфлажни панталони и прикрити лица.

Архивът на „Под тепето“: „Националисти се крият зад маски в шествие“

Това не е изолиран случай. През годините „Кръв и чест“ продължава да се появява около националистически прояви в града. Самата организация по-късно включва Пловдив сред местата, в които има активна структура.

2012 г.: членове на „Кръв и чест“ са задържани след нападение на Джендем тепе

През април 2012 г. четирима младежи са задържани след нападение над 31-годишен мъж в района на Джендем тепе.

Скинари се опитаха да убият ром край Младежкия

Според тогавашната информация на полицията заподозрените са били членове на „Кръв и чест“. При задържането у двама от тях са открити сгъваем нож, два бокса, кама и метална халка. Мъжът е бил подгонен и намушкан в рамото и гърба. Получил е и перфорация на белия дроб.

Полицията тогава оценява пловдивската структура на „Кръв и чест“ на около 40–50 души.

Това показва, че още преди 14 години полицията е разполагала с информация за организацията, числеността ѝ и връзките ѝ с футболни агитки.

2013 г.: „Кръв и чест“ опитва да влезе в политиката

Следващият етап е още по-съществен.

През ноември 2013 г. е учредена Националистическата партия на България. В нейното ядро се включват представители на различни крайно десни организации, сред които и „Кръв и чест“.

Според архивна публикация около 50 пловдивчани от „Кръв и чест“ участват в създаването на новата политическа формация.

Така организацията, която дотогава е известна основно със скинхед средите, националистически прояви и улична активност, прави опит да получи официално политическо лице.

Точно това предизвиква и гражданската реакция.

112 души предупреждават прокуратурата

Само дни след учредяването на партията – на 13 ноември 2013 г. – 112 общественици, юристи, преподаватели и журналисти подават сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров.

Сигналът е иницииран и юридически подготвен с участието на Българския хелзинкски комитет. В него се настоява прокуратурата да изрази отрицателно становище пред съда относно регистрацията на Националистическата партия на България.

Причината е съдържанието на програмата и публичните изяви на участниците във формацията, както и връзките ѝ с крайно десни и неонацистки организации.

В публикации от онова време изрично е посочено, че сред групите, включени в новата партия, е и международната мрежа „Кръв и чест“.

Българският хелзинкски комитет за сигнала на 112 души и НПБ

Прокуратурата също вижда проблем

През април 2014 г. Софийската градска прокуратура изпраща становище до Софийския градски съд, че регистрацията на Националистическата партия на България трябва да бъде отказана.

В становището се появява и конкретна пловдивска връзка.

Прокуратурата цитира Димитър Любомиров, представил се като член на „Кръв и чест“ – Пловдив и част от НПБ. Посочени са негови публични изказвания в подкрепа на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини.

„В ТВ предаване „120 минути“, излъчено по телевизия БТВ на 16.11.2013 г., Димитър Любомиров, представил се като член на организацията „Кръв и чест“ – гр.Пловдив, част от НПБ, заявява следното: „…Адолф Хитлер и Бенито Мусолини – това са хора, които имат много добри решения за това как да бъде като цяло Европа…“

Според прокуратурата събраните материали сочат към пропагандиране на омраза, вражда и нетърпимост на расова, национална и религиозна основа.

Вижте пълното Становище на Софийската градска прокуратура за НПБ

Това е един от най-важните документи в историята на „Кръв и чест“ в България, защото вече не става дума само за журналистически определения или граждански оценки.

Прокуратурата официално разглежда поведението и публичните изяви на представители на формацията като основание да бъде отказана регистрацията на партията.

Партията не се регистрира

През май 2014 г. опитът за регистрация на Националистическата партия на България приключва без формацията да бъде вписана. Процедурата приключва, след като учредителите оттеглят документите си и о опитът за политическо легитимиране се проваля.

БХК: Националистическата партия на България не е регистрирана

Междувременно мрежата не изчезва.

През 2014 г. представители на същите среди правят нов опит за политическо участие чрез независимата кандидатура на Николай Йовев за Европейския парламент.

От политиката обратно към улицата

Историята през следващите години не е линейна. „Кръв и чест“ не се превръща в легална политическа партия, но организацията и свързаните с нея среди продължават да се появяват около националистически прояви.

Самият Пловдив остава важна точка от мрежата.

Това се вижда и от по-късни публични прояви. Организацията е сред участниците в националистически инициативи и факелни шествия в града, включително прояви около годишнината от Ньойския договор.

Така се оформя една любопитна последователност:

2009 г. – „Кръв и чест“ е видима по Главната.

2012 г. – Полицията свързва членове на пловдивската структура с тежко нападение.

2013 г. – около 50 пловдивчани от организацията влизат в ядрото на опит за политическа партия.

2013 г. – 112 души предупреждават прокуратурата за новата формация.

2014 г. – Прокуратурата иска отказ за регистрацията ѝ и посочва конкретен член на пловдивската „Кръв и чест“.

2014 г. – партията не се регистрира

и 12 години по-късно

2026 г. – полицията отново провежда акция в Пловдив срещу хора, свързвани с „Кръв и чест“.

Какво показва архивът днес?

Най-важният въпрос не е дали „Кръв и чест“ се е появила отново в Пловдив.

Архивът показва, че тя никога не е изчезвала напълно от публичния живот на града.

Сменяли са се формите – от факелни шествия и скинхед групи, през опит за политическа регистрация и участие в избори, до нови структури и контакти.

Променяли са се и имената на хората, но Пловдив остава една от постоянните точки в тази история.

Именно затова сегашната акция трябва да се разглежда не само като полицейска операция от август 2026 г., а и през архивите.

Още преди 17 години „Кръв и чест“ е била публично видима в града.

Преди 14 години полицията е свързвала нейни членове с тежко насилие.

Преди 13 години 112 души са предупредили прокуратурата за опита на свързаните с организацията среди да получат политическо представителство.

А през 2014 г. самата прокуратура е посочила пловдивска „Кръв и чест“ в аргументите си срещу регистрацията на Националистическата партия на България.

Днес историята отново е на дневен ред. Въпросът е какво се е променило за тези 17 години – и какво не?

България получила информация от ФБР за „Кръв и чест“

Четете още по темата в Архивът на „Под тепето“ за факелното шествие и „Кръв и чест“ в Пловдив през 2009 г.

След акцията през уикенда 2026 г. „Под тепето“ проследява и връзките между задържаните и други разследвани лица, както и опита за осуетяване на полицейските действия.