Какво да правим в Пловдив (14.08– 20.08)

Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО

Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни

от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на

кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е

сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.

През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.

Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.

14 aвгуст

стАРТирай лятото 2026

Сладка работилница с шоколади „Гайо“

Водещ: Валя Ангелова

Подходяща възраст: 7 – 12 г.

Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

11:00 часа

Рачков и жените

Наръчник за оцеляване в тежкия сблъсък на мъжкия и женския свят с всички комедийни последици, които следват неизбежно. Един спектакъл за любовта, секса, провалите, победите, абсурдите и надеждата, че рано или късно и най-заблуденият мъж ще намери своята половинка. Или поне някой да му сготви мусака…

Това е спектакъл, който разказва истински истории за отношенията на Димитър Рачков с жените в неговия живот. Разбира се, украсени, преувеличени и със сменени имена на дамите… Е, не на всички.

Очаквайте неудобни въпроси, смешни отговори, неочаквани обрати… И едно нестандартно предложение за брак.

Античен театър

20:00 часа

Винил вечеринка със Скила@Контрабас

Ей сегичка в петък любимият ни филибелийски ди джей Стефан Скил Колев ни кани в двора бар Контрабас, за да си направим една приятна и лежерна вечеринка с плочи от архива на Домъ на плочата „Soul Searchin’.

Ще си спретнем и мини базарче, защото Скила ще вземе и една, две щайги с подбрани джаз, соул и фънк албуми, за да се поровите в тях, да си харесате по нещо и да го отнесете към вкъщи за личната ви колекция.

Ще има розов джин и аперол за първи път в Контрабаса, а за вкуснотиите за вечеря вече си знаете

Бар Контрабас

19:00 часа

Radev/Simeonov Quartet at Jazz Insights

Имаме удоволствието да ви поканим на концерт, на който местният Симеон Симеонов и емигриралият Цветомир Радев, ще обединят сили за пръв път с виртуозния пианист Уес Георгиев и басист Лео-Пол Жанон(Франция), за да представят своите авторски композиции и аранжименти на познати и непознати джаз стандарти. Техният музикален стил се влияе силно от американската джаз традиция, като остават верни на собствения си вътрешен глас

Цветомир Радев – саксофон

Уес Георгиев – пиано

Лео-Пол Жанон – контрабас

Симеон Симеонов – барабани

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

TAIGA (CHN) LIVE

Husile – вокали, цуур (духова флейта), синтезатор

XiLeiLei – китара, морин хуур (монголска цигулка с конска глава), синтезатор

TAIGA е електронно дуо, което среща древните музикални традиции на Монголия с психеделична електроника, дъб, ембиънт, транс и счупени бийтове. С гърлено пеене (Khoomei), морин хуур, цуур, синтезатори и китари двамата изграждат хипнотичен звук, който звучи едновременно първичен и напълно съвременен.

Проектът започва като четиричленна фолк група, но от 2017 г. Husile и Xi Leilei продължават като дуо и бързо се превръщат в едно от най-интересните имена на азиатската алтернативна сцена. Зад гърба си имат участия на фестивали като Strawberry Fest, Wheatfield Festival, SXSW и ISIS Garden Festival.

По произход от Вътрешна Монголия и Сидзян-Уйгурския регион Тайга се местят в Чънду през 2019 г. Поемат в нова посока – от фолклорна формация към експлозивен лайв електронен проект и концертите стават изключително динамични и не приличат на нищо, което до сега сме виждали и чували.

Bee Bop Café

21:00 часа

ENPIC@Bally Club

Ако търсите различен ритъм, @enpicmusic винаги го предлага. Със своя отличителен музикален вкус, той ви изненадва с парчета, които не очаквате да чуете, но щом ги чуете – те се запечатват в съзнанието ви.

Bally Club

21:00 часа

15 август

XIII Международен фото салон Пловдив

Посетителите ще могат да видят над 140 от най-добрите фотографии, отличени в тазгодишното издание на международния конкурс.

В XIII издание на фото салона са участвали 289 автори от 41 държави, представили общо 4424 фотографии в шест раздела. До финалната селекция са допуснати 1188 фотографии на 239 участници от 38 държави, сред които 78 български автори с 235 творби.

Силен интерес предизвика и младежкото предизвикателство за автори на възраст 16–25 години. В него се включиха фотографи от осем държави, а 40 фотографии на 15 млади автори от шест страни достигнаха до финалната селекция.

Богатият награден фонд включва 186 индивидуални и 15 статистически награди, с които са отличени творби на общо 108 автори от 28 държави.

Сред големите победители в тазгодишното издание са Абхишек Басак (Индия) – „Най-добър автор в салона“, Йозеф Хинтерлайтнер (Австрия) – „Най-добре представил се чуждестранен автор“, Радослав Свирецов – „Най-добре представил се български автор“ и „Най-добър травъл фотограф и разказвач“, и Андрей Трифонов – „Най-добре представил се пловдивски автор“. Призът за „Най-добре представил се фотоклуб“ е присъден на India International Group от Индия.

Изложбата предлага среща с разнообразни фотографски гледни точки и автори от цял свят, превръщайки площад „Римски стадион“ в пространство за изкуство, вдъхновение и международен културен обмен.

Римски стадион

15.08 – 07.09.2026

Молец – Там където…

Група „Молец“ ще изнесе мащабен концерт-спектакъл. Събитието е част от турнето „Там където…“. Очаква се грандиозно шоу, включващо нови и утвърдени хитове на Крис и Юли.

Античен театър

20:30 часа

A night w/ Ilin Ilinski

На 15 август на сцената ни стъпва Илин Илиннски – артист, при когото „работата е без мигач“ и изненадите са гарантирани. Очаква ви вечер, изпълнена с много добро настроение, хумор и най-вече – авторска музика, изпята от сърце.

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

Tommy Riverra@Bally Club

Пригответе се за още една незабравима нощ – Тежки груувове и мощни звуци са гарантирани, когато Томи Ривера е зад пулта

Bally Club

21:00 часа

16 август

Дегустация в Пловдив: Шенин Блан

Произхождащ от долината на Лоара, шенин блан се отглежда повече от 500 години, но истинската му сила е способността да се преобразява. От една и съща разновидност могат да се родят пенливи вина, кристално сухи, плодови и свежи, богати и комплексни, дори едни от най-великите сладки вина в света. Малко сортове могат да се похвалят с подобна гъвкавост. Освен във Франция, шенин блан намира втория си дом в Южна Африка, където днес заема най-големи площи и дава едни от най-вълнуващите вина на съвременната сцена. Среща се още в Австралия, Калифорния и други винени региони, като навсякъде запазва отличителната си свежест и способността да разказва историята на мястото, от което идва. Именно това е причината сортът да преживява истински ренесанс. Новото поколение винари работи с по-малко намеса в избата, повече уважение към лозята и желание да покаже характера на тероара, а шенин блан се оказва идеалният разказвач.

ВИНЕН ЛИСТ

Ackerman Cremant de Loire Brut Cuvee Privee

2023 Chenin Blanc Holden Manz

2023 Proprietors White Blend Holden Manz

2025 Vouvray Demi Sec Les Argiles Domaine de la Rouletiere

2025 Vouvray Sec Les Calcaires Domaine de la Rouletiere

2024 Chenin Blanc Fournier Cuvee MMM

Seewines

19:30 часа

Тони Димитрова Турне 2026

Емоционално музикално пътешествие с една от най-обичаните български изпълнителки. Тур 2026 ще събере на една сцена най-големите ѝ хитове, искрени послания и топлото ѝ присъствие, което докосва публиката от години. Очаквайте незабравима вечер, изпълнена с романтика, носталгия и истинска българска музика.

Античен театър

21:00 часа

Останалата част от събитията може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова