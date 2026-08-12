Засаждат 1000 дървета в новия парк „Кан Крум“ в Тракия

1000 дървета ще бъдат засадени в новия парк „Кан Крум“, изграждането на който стартира днес в район Тракия. В рамките на година и половина ще бъде реализирана мащабната зелена инициатива по проекта на ландшафтния архитект Станимир Шаламанов, с осигурено финансиране по програма „Развитие на регионите“.

„Паркът ще е бижу в зелената система на Пловдив.Днес започваме, а след около година и половина ще можем да се похвалим с новата целена зона на града“, каза на място кметът Костадин Димитров, който даде началото на строителните дейности. Те ще се изпълняват от фирмата, направила пълната реконструкция на Градската градина в сърцето на Пловдив.

„Тук ще се изгради изцяло нова парковата площ с открита сцена, езеро, обслужваща сграда към откритата сцена, детски площадки, зони за отдих. В границите на парка всеки ще намери своето място и своите интереси“, разкри ландшафтният архитект Станимир Шаламанов.

Над 170 камери ще се грижат за сигурността в бъдещата паркова среда.