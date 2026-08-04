Вековната сцена на Античния театър в Пловдив ще стане домакин на 19 август 2026 г. от 21:00 ч. на една от най-значимите и емблематични творби в историята на световния музикален театър — мюзикъла-трилър „Суини Тод: Демонът бръснар от Флийт стрийт“.

За първи път българската публика ще има възможността да се докосне на живо до шедьовъра на легендарния композитор Стивън Сондхайм и либретиста Хю Уилър. Мащабната продукция е дело на Софийския музикален театър, реализирана със съдействието на Опера Стара Загора и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Постановката на режисьора Петър Одажиев представя съвременен, смел и въздействащ прочит на творбата, която завинаги промени представата за възможностите на музикалния театър. Вдъхновен от естетиката на викторианската гротеска, мрачната атмосфера на ноар киното и жанра на черната комедия, спектакълът съчетава завладяваща музика, впечатляваща сценична визия и изключително силна актьорска игра.

„Суини Тод“ е разказ за човека, който губи вярата си в справедливостта, за цената на личния избор и за опасния момент, в който болката започва да определя съдбата му. Спектакълът поставя въпроси, които звучат болезнено актуално и днес – за властта, общественото безразличие, човешкото достойнство и границата между справедливостта и възмездието.

Творчески екип и участници

Зад реализацията на това мащабно сценично преживяване под откритото небе на Пловдив стои първокласен екип:

Музика и текстове на песните: Стивън Сондхайм

Стивън Сондхайм Либрето: Хю Уилър

Хю Уилър Режисьор: Петър Одажиев

Петър Одажиев Диригент: Светослав Лазаров

Светослав Лазаров Сценограф: Петко Танчев

Петко Танчев Художник костюми: Кирил Наумов

Кирил Наумов Хореографи: Богдана Сергеева и Аугъст Нюстром

В главните роли зрителите ще видят ярки имена от българската сцена: Цвети Пеняшки, Керана, Калина Костова, Евгений Арабаджиев, Николай Велков, Едит Унджиян, Димитър Ангелов, Стоян Буюклиев и Матей Атанасов.

Билетите за спектакъла са в продажба онлайн и на касите в мрежата на Eventim и Grabo.

Спектакълът се представя по споразумение с Music Theatre International (www.mtishows.eu).