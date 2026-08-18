„Западен“ стартира проект за развитие на талантите на 270 пловдивски деца

Район „Западен” обявява старта на ключов проект: „Надареното поколение Z на Пловдив“. Инициативата е финансирана от Европейския съюз по Програма „Образование“ 2021 – 2027 и стойността възлиза на 381 913 евро. Той ще се реализира през следващите 2 години до 1 юни 2028 г. на територията на района.

Проектът е насочен към развитие на таланти и умения, ефективно социално приобщаване и осигуряване на равни възможности за реализация на общо 270 деца и ученици от район „Западен“ с различен майчин език: български или друг такъв. Цели се тяхното трайно личностно израстване, повишена мотивация за учене и успешна интеграция в обществото.

Основни дейности

Проектът ще реализира в продължение на 4 учебни срока 36 специализирани школи, работилници, майсторски класове, клубове и академии, които обхващат следните направления: изкуство (модерни танци, танци на народите, театър, приложни изкуства, пеене); култура (екскурзоводство, журналистика, дебати), STEM (социално предприемачество, роботика, екоизследвания, дигитално изкуство), спорт (волейбол, шахмат) и чужди езици (английски език).

10 големи публични културно-образователни събития (фестивали, форуми и състезания) ще предоставят платформа за изява на всички участници в дейностите пред местната общност. Те са специално проектирани да насърчат междукултурния обмен и да засилят чувството за принадлежност на децата от всички етноси, повишавайки тяхното самочувствие и културно обогатяване. Събитията ще се превърнат като неизменна част от календара на Район „Западeн” и ще бъдат вдъхновяваща среда и за бъдещи участници.

В областта на изкуствата децата ще разгърнат своите музикални, танцови и театрални заложби, като ще представят постиженията си на фестивала „Млади таланти – големи звезди“.

Направлението култура ще даде възможност на участниците да опознаят културно-историческото наследство на Пловдив, да развият журналистически умения и критично мислене, както и да дебатират за предизвикателствата в развитието на града като културна дестинация. Кулминация ще бъде фестивалът „Младите пазители на културното наследство“.

В сферата на STEM проектът насърчава прилагане на иновации, комплексни подходи за решаване на проблеми, креативност и екологичната отговорност. Резултатите от работата ще бъдат представени на фестивала „ИноТех“.

Направлението спорт включва тренировки по волейбол и уроци по шахмат, които развиват физическата активност, дисциплината, стратегическото мислене и уменията за работа в екип. Придобитите знания и умения ще бъдат демонстрирани по време на спортни състезания и турнири.

В областта на чуждите езици участниците ще усъвършенстват своите комуникативни умения по английски език чрез интерактивни занятия, практически упражнения и дискусии. Те ще покажат наученото на състезания.

Резултати и принос

Чрез всички свои дейности проектът създава вдъхновяваща среда, в която талантливите деца и ученици могат да открият и развиват заложбите си, да придобият увереност и да демонстрират своите постижения пред широката общественост.

Очакваните резултати включват не само насърчаване на специфични таланти, но и изграждане на ключови меки умения, подобряване на академичното представяне и социалната интеграция.

Проектът допринася за целите на ПО 2021-2027 г. за насърчаване на таланти и приобщаване на уязвими групи, като създава модел за ефективно развитие на човешкия капитал в Район „Западен“.