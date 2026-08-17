17 август е Денят на признателност към черните котки: носят ли лош късмет? Истината е доста по-интересна

От суеверията за вещици до котараци със статуи и живот в Белия дом

Ако черна котка пресече пътя ви, не бързайте да се връщате. На 17 август е Световният ден за признателност към черните котки – повод да бъдат разбити вековните суеверия около тях и да се обърне внимание на съдбата им в приютите.

Черните котки често се задържат по-дълго в приютите именно заради предразсъдъците към цвета им. Денят е създаден като напомняне, че зад черната козина няма нито магия, нито лош късмет – а просто котка, която има нужда от дом.

Един черен котарак стои зад празника

Инициативата е свързана с американеца Уейн Морис, който създава Black Cat Appreciation Day в памет на сестра си Джун и нейния любим черен котарак Синбад.

Идеята му е да покаже връзката между хората и черните котки и да насочи внимание към животните, които често са пренебрегвани при осиновяване.

От вещици до талисмани за късмет

Историята на черните котки е пълна с противоречия.

В средновековна Европа те постепенно се превръщат в символ на злото и вещерството. В други части на света обаче вярванията са точно обратните.

В Япония черната котка традиционно се приема като знак за щастие и просперитет, а според някои поверия може да донесе и късмет в любовта на необвързаните жени.

За британските моряци черните котки също са били добър знак – те са били приемани като талисмани за безопасно пътуване и благополучие.

А защо черната козина е черна?

Цветът на козината се дължи на голямото количество меланин. Съществуват и научни хипотези, че определени генетични мутации, свързани с тъмната козина, могат да имат връзка с устойчивостта към някои заболявания. Това обаче не означава, че всяка черна котка автоматично има „по-силен имунитет“.

Черните котки са и истински звезди

Черният котарак отдавна е любим герой на киното, телевизията и анимацията.

Сейлем от „Сабрина, младата вещица“ е може би един от най-разпознаваемите – саркастичният котарак всъщност е магьосник, превърнат в животно като наказание.

Още през 1919 г. пък се появява Котаракът Феликс, който се превръща в една от първите големи звезди на анимацията.

А в „Семейство Симпсън“ черният котарак на Лиса носи името Снежков II – едно от любимите противоречия в сериала.

Черен котарак е обиколил света по море

Една от най-необичайните истории е тази на Трим – черен котарак, който през XIX век пътува с британския мореплавател Матю Флиндърс.

Трим прекосява морета, преживява корабокрушения и се прочува като отличен ловец на плъхове. Днес паметникът му стои в Сидни.

И това не е единственият черен котарак, оставил следа в историята. Индия, домашният любимец на американското семейство Буш, живее 18 години, включително и в Белия дом.

А в Лондон има паметник на Ходж – любимия котарак на известния английски писател от XVIII век Самюел Джонсън. Стопанинът му дотолкова го обичал, че му купувал стриди – истински лукс за времето си.

Така че следващия път, когато черна котка пресече пътя ви, може би просто ѝ пожелайте хубав ден. На 17 август поне суеверието няма никакъв шанс.

снимка: zoomalia