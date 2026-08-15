Ремонтът на Хуманитарната гимназия се бави, искат извънредна комисия в ОбС

Учениците от Хуманитарната гимназия и ОУ „Княз Александър I“ вероятно ще започнат и новата учебна година извън сградата, смята съветникът д-р Борислав Матеев

Ремонтът на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“ няма да приключи в обявения срок. Това съобщава общинският съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по образование в Общинския съвет – Пловдив д-р Борислав Матеев, който настоява за извънредно заседание на комисията заради нарастващото напрежение сред родители, ученици и учители.

По думите му, на този етап е вероятно двете училища да започнат учебната 2026/2027 година отново в други сгради. До началото на учебната година остава точно един месец, а според Матеев все още липсва достатъчно ясна информация за организацията на учебния процес.

Повод за исканото заседание е и постъпилата в Общинския съвет петиция от родители и учители, които настояват за конкретика относно това къде и при какви условия ще учат децата през новата учебна година.

„В момента най-важното е да има яснота къде ще учат учениците от двете училища, а времето изтича. И учениците, родителите и учителите трябва да знаят къде и при какви условия ще започне и ще се провежда учебният процес“, посочва Матеев.

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Предложението му е на извънредното заседание да бъдат поканени представители на Община Пловдив, район „Централен“, РУО – Пловдив, ръководствата на двете училища, представители на родителите и обществените съвети, както и изпълнителят на ремонта и строителният надзор.

Целта е да бъде представена актуална информация за реалния етап на ремонта, действащия график и възможния срок за връщане на учениците в сградата.

Матеев настоява да бъдат обсъдени и резервни варианти за организация на учебния процес, ако временното обучение извън Хуманитарната гимназия се наложи да продължи и след началото на учебната година.

„Казусът е сложен и очевидно няма лесно решение, но това не означава, че трябва да се правим, че проблем не съществува. Такъв проблем има, съществува и напрежение сред родителите и учителите“, заявява общинският съветник.

Сроковете отново са под въпрос

Ремонтът на емблематичната сграда, която е паметник на културата, започна през юни 2025 г. Двете училища бяха принудени да организират учебния процес на различни места в Пловдив.

Според информация от родители само преди дни при съвместна инспекция на обекта кметът на район „Централен“ Георги Стаменов казал, че целта е ремонтът да приключи до края на май, ако не възникнат нови непредвидени обстоятелства.

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По време на проверката обаче техническият ръководител на проекта посочил, че при разкриването на конструкциите са били установени допълнителни проблеми, включително множество различни пластове тавани и компрометирани елементи.

Сега, с наближаването на 15 септември, въпросът вече не е само кога ще приключи ремонтът, а къде ще започнат учебната година стотиците ученици от двете училища.

Предложението за извънредното заседание е изпратено до председателя и членовете на Постоянната комисия „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси“ към Общинския съвет – Пловдив.

Преди да поиска свикването ѝ, Матеев е разговарял с родители на ученици и с ресорния заместник-кмет, както и е настоявал за разговор с кмета на район „Централен“, който е възложител на ремонта.