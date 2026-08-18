Цените на храните се стабилизират, бурно поскъпване през есента не се очаква

Цените на хранителните стоки са достигнали най-ниската си точка за годината и през последните седмици се движат сравнително стабилно. Това заяви пред БНР председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

По думите му ценовият индекс на храните почти не се е променял повече от 25 дни. След спад от 2,4% през предходния месец сега се отчита минимално повишение от 0,8%.

Иванов определя ситуацията като „пикова най-ниска стойност“ на цените за 2026 г. Според него добрите метеорологични условия са допринесли за силна реколта от плодове и зеленчуци, което осигурява достатъчно предлагане на пазара.

Добра реколта задържа цените

Очакванията са и при зърното и слънчогледа реколтата да бъде добра. Затова според Иванов няма основания в близко бъдеще да се очаква значително поскъпване на олиото или продуктите, свързани с пшеницата.

На международните пазари също не се наблюдават предпоставки за резки промени. Ако обаче настъпят нови сътресения при енергийните ресурси или се задълбочат глобални конфликти, прогнозите стават по-трудни.

Иванов очаква спокойна есен по отношение на цените на храните, като сезонното поскъпване на зимните оранжерийни продукти е нормално.

Председателят на комисията обръща внимание и на ролята на потребителите. Според него хората разполагат с достатъчно информация, за да сравняват цените и качеството и да избягват стоки и услуги с необосновано високи цени.

По думите му именно информираният избор може да влияе върху поведението на търговците и вече се наблюдава известно стабилизиране на пазара.