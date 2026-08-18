„Нощ на Ангелите“ със седмо издание в Пловдив

Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Мона, Керана и космонавтите, RO$$ & NA$O, ART VOICE CENTER и LADIES OF ALT ROCK , Формация Наздравица ще бъдат част от четвъртия благотворителен фестивал „Нощ на Ангелите“ 2026. На 11, 12 и 13-ти септември 2026 г. Гребната база в Пловдив отново ще се превърне в място, което обединява хиляди хора около една обща мисия: да дарим надежда на тези, които се борят за здравето и живота си. Посещението на концертите и фестивала е БЕЗПЛАТНО.

Седмото издание на благотворителния фестивал „Нощ на Ангелите“ ще събере на една сцена едни от най-обичаните български изпълнители и артисти, които застават зад каузите на “Нощ на Ангелите”. Водещи на фестивалната сцена ще бъдат Димитър Рачков, Христо и Цветелина Пъдеви и Николаос Цитиридис. Инициативата среща на едно място хора, артисти, музиканти, представители на бизнеса и стотици доброволци, които даряват време, средства и усилия в подкрепа на хора, нуждаещи се от лечение.

Фестивалът вече се превърна в традиция за града ни. В предходното издание, в рамките на три дни бяха събрани дарения в размер на 266 000 лв.. Към тази сума бяха добавени и средствата от още съпътстващи инициативи след фестивала като “Дари надежда вместо цвете” в детските градини и училищата и подкрепата от заведенията, които дариха част от оборота си на 17.09 и така общата сума стана 507 600 лв. С нея бяха подкрепени шест каузи, на хора и деца, които спешно се нуждаеха от лечение на тежки заболявания в чужбина.

Три дни музика, спорт, творчество и добротворчество

Програмата на фестивала далеч не се изчерпва с концертите. В рамките на трите дни посетителите ще могат да се включат в разнообразни инициативи за деца и възрастни.

На Гребната база ще бъдат организирани традиционният благотворителен арт и занаятчийски базар, специалната зона за хранене „Нощ на Ангелите“, спортни турнири, активности и игри, музика, танци и арт работилници. През целия ден и вечер посетителите ще могат да се насладят и на музикална и артистична програма. Фестивалът превръща Гребната база в голямо пространство за срещи, музика, спорт,

творчество и забавления, но всичко случващо се през тези три дни е обединено от една основна цел, а именно да бъде събрана подкрепа за каузите на „Нощ на Ангелите“ и да бъде дадена надежда на хората и семействата, които водят най-трудната битка – тази за здравето и живота.

Доброто продължава и на 17-ти септември

Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември – Деня на Вярата, Надеждата и Любовта. На този ден стотици заведения в Пловдив и региона ще се включат в „Нощ на Ангелите“, като дарят част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на града да станат част от трите фестивални дни и заедно отново да покажат, че когато сме обединени, можем да даряваме не просто средства, а надежда и шанс за живот.

„За нас „Нощ на Ангелите“ никога не е била просто фестивал. Това е кауза, която обединява хората и ни показва, че когато сме заедно, можем да променяме човешки съдби. Всяка година ставаме свидетели на невероятна подкрепа – от артистите, доброволците, бизнеса и най-вече от хилядите хора, които идват, за да бъдат част от доброто. Тази година отново вярваме, че заедно можем да дадем надежда на хора и семейства, които имат най-голяма нужда от нея. Затова и мотото ни остава същото: ПРАВИМ ДОБРО ЗАЕДНО!“ – споделят организаторите на „Нощ на Ангелите“.

Програмата на събитието можете да следите в социалните мрежи тук: https://www.facebook.com/angelsnight.bg