Министърът на труда идва в Пловдив заради случая с Георги Кузев

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще бъде днес в Пловдив, където ще участва в среща на Съвета на децата.

В 16:00 часа тя ще се срещне с ръководствата на Регионалната дирекция за социално подпомагане и Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив. Основна тема ще бъдат предприетите мерки спрямо децата, които са участвали или са били свидетели на убийството на Георги Кузев.

Министър Ефремова ще направи изявление за медиите в 16:30 часа пред сградата на РДСП – Пловдив на бул. „Христо Ботев“ №82.

По-рано, от 15:00 часа, тя ще открие заседанието на Съвета на децата в хотел „А&М“ на бул. „Христо Ботев“ №46.

Снимка: Министерство на труда и социалната политика