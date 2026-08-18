Искат забрана на TikTok и ограничения за социалните мрежи за деца

Пълна забрана на TikTok в България и ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи са сред предложенията в петиция, която вече е подкрепена от хиляди граждани. Инициативата идва на фона на зачестилите случаи на детска агресия и проблемно поведение и поставя отново въпроса доколко дигиталната среда влияе върху подрастващите.

Авторите на предложението настояват за по-сериозна защита на децата от онлайн съдържание, свързано с насилие, унижение, опасни предизвикателства и други рискови модели на поведение. Сред исканията са още по-активно участие на училищата в превенцията на онлайн насилието и зависимостта от дигиталното съдържание, както и по-голяма отговорност от страна на самите платформи.

Криминалният психолог Габриела Симова коментира темата в ефира на NOVA NEWS, като подчерта, че идеята не е насочена срещу технологиите, а към ограничаване на рисковете за децата.

Според нея подрастващите са особено уязвими към влиянието на социалните мрежи, тъй като в тази възраст ценностите и убежденията им все още се формират. В същото време достъпът до неподходящо съдържание е изключително лесен.

Защо се предлага граница от 16 години?

В петицията е предложено социалните мрежи да бъдат недостъпни за деца под 16 години. Специално място е отделено на TikTok, за който се настоява за пълна забрана в страната.

По думите на Симова 16-годишната възраст би могла да бъде своеобразна граница между необходимостта от защита и постепенното изграждане на самостоятелност. Тя посочва, че целта не е децата да бъдат изолирани от технологиите, а родителите да разполагат с по-ефективни инструменти за контрол.

Един от основните въпроси обаче остава как подобно ограничение би могло да се прилага на практика. В момента редица платформи разчитат на деклариране на възрастта от самия потребител. Според психолога са необходими по-надеждни механизми за проверка.

Петицията включва и настояване за по-строг контрол върху съдържанието, достъпно за непълнолетни, както и за по-активна превенция от страна на институциите и образователната система.