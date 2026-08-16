Адвокат се опитал да възпрепятства акцията срещу „Кръв и чест“, твърди шефът на ОДМВР-Пловдив

По думите на ст. комисар Васил Костадинов защитникът дал указания на наемателя да не съдейства на полицията и да не отваря заключени помещения

Опит за възпрепятстване на полицейската акция срещу групата, свързвана с неонацистката организация „Кръв и чест“, е имало още в началото на операцията. Това съобщи директорът на ОДМВР-Пловдив ст. комисар Васил Костадинов по време на брифинг след акцията.

Клубът на „Кръв и чест“ в Пловдив е действал от две години

По думите му на място се е появил адвокат, който първоначално е давал указания по телефона на наемателя на помещението да не съдейства на органите на разследването.

„Появи се адвокат, който първоначално даваше по телефона указания, че не следва да се съдейства на органите по разследването“, заяви Костадинов.

На уточняващ въпрос дали е имало опит по този начин да бъде възпрепятствана акцията, директорът на полицията отговаря:

„Даваше съвети на наемателя на заведението да не съдейства на разследването и да не отваря помещения, които бяха заключени.“

Костадинов уточнява, че въпросният адвокат впоследствие е участвал и в процесуалните действия по претърсване и изземване.

„Появи се адвокат, който участва и в протоколното действие по претърсване и изземване, което извършихме. То е описано и в протокола.“

Става дума за защитника на едното от арестуваните преди 5 дни момчета за побоя над непалските граждани в Пловдив, пред Нова тв юристът отрече да е въпрепятствал акцията. Неговата версия е, че е давал съвети на подзащитните си „какво следва от тук натътк“.

Акцията е срещу група, свързана с „Кръв и чест“

При операцията са задържани 18 души. В помещението, което според полицията се използва периодично за срещи на групата, са открити предмети със свастики и други материали, свързани с неонацистка идеология.

По думите на Костадинов поне от две години там няма действащо заведение в смисъла на търговски обект. Хората са се уговаряли помежду си и са се събирали периодично.

Полицията вече е проверявала същото място през ноември 2023 г. Тогава отново са открити свастики и е образувано производство, което впоследствие е прекратено.

България получила информация от ФБР за „Кръв и чест“

Има ли връзка с убийството на Георги Кузев?

Акцията идва дни след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм и полицията проверява възможни пресечни точки между хората от двата случая.

Костадинов е категоричен, че сред задържаните при акцията няма човек, който да е присъствал при извършването на убийството, но има свързани лица с хората, които са били на хълма.

Проверява се и дали някои от останалите задържани познават обвиняемите за убийството.

18 души от неонацистката „Кръв и чест“ са задържани в Пловдив

„Има такава вероятност. Те първо ще си изяснят тези неща. Все пак трябва да стане ясно, че разследването е на няколко часа“, заявява директорът на ОДМВР-Пловдив.

Разследването продължава, а дали ще бъдат повдигнати нови обвинения е от компетентността на наблюдаващите прокурори.

„Под тепето“ следи развитието по случая и ще ви информира за подробности.