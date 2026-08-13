Протестът започва в 9:30 часа, непосредствено преди съдът да разгледа мерките на двете момичета, обвинени за убийството на Младежкия хълм

Мирен протест в памет на Георги Кузев ще се проведе тази сутрин пред Съдебната палата в Пловдив. Началото е насрочено за 9:30 часа, а събитието ще се проведе непосредствено преди съдебното заседание по мерките за неотклонение на двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния мъж на Младежкия хълм.

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Протестът е организиран в памет на Георги Кузев и в подкрепа на семейството му. Очаква се участниците да изразят и настояване за справедливо наказание за всички, които бъдат признати за виновни за смъртта му.

До момента по делото са привлечени като обвиняеми петима непълнолетни – три момчета и две момичета. След убийството бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата петимата обвиняеми са участвали най-активно в нападението над Георги Кузев.

При предходното разглеждане на мерките съдът остави петимата обвиняеми в ареста. На този етап именно двете момичета са поискали промяна на наложената им най-тежка мярка за неотклонение и освобождаване от ареста.

Разследването за убийството продължава. Случаят предизвика силен обществен отзвук както в Пловдив, така и в родния град на Георги Кузев – Кричим.

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Репортер на „Под тепето“ ще бъде на място пред Съдебната палата и ще предава на живо от протеста и последващото съдебно заседание. Очаквайте подробности.