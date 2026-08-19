Кражба може да е в основата на жестокото убийство в Съединение

Разследването на тежкото убийство в Съединение продължава, след като в имот в квартал „Точиларци“ беше открито тялото на 21-годишния Митко Димитров от Найден Герово. За престъплението е задържан 64-годишният Тодор Лапков – бивш полицейски служител, който след пенсионирането си се е занимавал с животни.

Младият мъж е бил в неизвестност няколко дни. Преди да изчезне, той е имал конфликт с баща си в Найден Герово, след което заявил, че ще напусне дома си и ще отиде към Съединение. След като не се прибрал, близките му подали сигнал за издирването му.

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Разследващите започнали да проследяват движението му, включително чрез записи от охранителни камери. Така вниманието им било насочено към имот в квартал „Точиларци“, където впоследствие било открито тялото.

Останките на младежа били поставени в чували и укрити в обор в имота. Задържаният Лапков живеел и работел там, след като се оттеглил от системата на МВР.

Жертвата е с богато криминално досие и се предполага, че е опитал да краде от извършителя, пише БНТ.

Атанас Арабаджийски, кмет на с Найден Герово: „Крадец, крадец от класа… Няма къща, която да не е влизал да обира. Краде основно пари и телефони. Той с друго не се занимава. Просто обра цяло село това момче. Голям крадец. Има документ, че психично не е добре и по този начин е защитен от закона. Полицията почти всеки ден е в Найден Герово заради него, защото има проблеми постоянно. Два-три пъти го вкарваха в клиника, обаче той бяга и от клиниката. И в последно време започна да посяга на възрастните жени, да ги лови за гушата, да ги бута на земята, да ги обира. Чакаше да дойде пенсията и това правеше.“

Познавали са се отпреди

Митко Димитров и Тодор Лапков са се познавали, като между тях е имало предишни конфликти.

Една от разглежданите версии е, че той може да е проникнал в имота на Лапков с намерение да извърши кражба. Тази версия обаче не е официално потвърдена като мотив за убийството и предстои разследването да установи какво точно се е случило.

Местни хора разказват, че в миналото от имота на Лапков също са били извършвани кражби и че той неведнъж е имал проблеми с посегателства върху собствеността си.

Към момента предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства около смъртта на младия мъж, както и причините, довели до жестокото престъпление. Очаква се прокуратурата да даде повече информация за повдигнатото обвинение и доказателствата срещу задържания.