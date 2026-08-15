Предвиждат се и законодателни промени, според които общините ще бъдат задължени да разходват най-малко 35% от събрания туристически данък за маркетинг и реклама

Апартаментите, които се отдават за краткосрочно настаняване, ще бъдат включени в Единната туристическа система през следващата година. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров пред журналисти във Варна, цитиран от Българската телеграфна агенция.

По думите му промяната е свързана с указание на Европейската комисия и е заложена в управленската програма на правителството в частта за туризма.

Целта е секторът да бъде изсветлен, а държавата да получава по-точна информация за реалния брой нощувки в краткосрочно отдаваните жилища.

Общините ще трябва да влагат повече от туристическия данък

Предвиждат се и законодателни промени, според които общините ще бъдат задължени да разходват най-малко 35% от събрания туристически данък за маркетинг и реклама.

Според министъра това ще позволи по-голяма децентрализация при рекламирането на туристическите дестинации и ще даде възможност на общините да организират повече събития.

Подготвят фонд за авиосвързаност

Димитров съобщи още, че предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, чрез който да бъдат подпомагани авиокомпаниите с тригодишни програми.

„Летищата у нас все още не са достигнали нивата на пътникопотока от 2019 година, единственото изключение е софийското“, посочва министърът.

Разговорите за фонда са в напреднала фаза и при постигане на договореност броят на самолетните седалки към България може да бъде увеличен с няколкостотин хиляди.

Туристическият сезон – почти на нивата от 2025 г.

По думите на Димитров летният сезон е започнал трудно заради проблеми на германския пазар, но към момента данните показват, че туристическият сектор почти е достигнал нивата от миналата година.

За юли са отчетени около 1,61 млн. туристически регистрации, при 1,65 млн. за същия месец на 2025 г.

Министърът уточнява, че окончателната оценка ще може да бъде направена през края на септември – началото на октомври, когато ще има данни и за цените на пакетите и продължителността на престоя.

„Със сигурност не може да се говори за катастрофа, но няма поводи и за голяма радост“, коментира Димитров.

Той очаква като цяло летният сезон да бъде сходен с миналогодишния.

Сред останалите мерки, които Министерството на туризма подготвя, са промени в гаранционния фонд за туроператорите, както и създаване на обсерватория за измерване качеството на туризма.

Димитров посочи още, че тази година България има 26 плажа и 6 марини със „Син флаг“, като целта е броят им да достигне 40. По данни на Европейската асоциация по околна среда и водите страната ни е на трето място в Европа по качество на водата за къпане, каза още министърът.