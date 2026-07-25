Фотграф: Кали Богданова

„Вие сте красивите хора. Мамка му, много ви обичам“. Така Мерилин Менсън се обясни в любов на морето от лица пред себе си от голямата сцена на Hills of rock, в кулминацията на първата вечер от най-големия метъл фестивал у нас на Гребната снощи. Рок хамелеонът смени няколко пъти кожата си, за да заяви пред публиката „Имате своя Личен Иисус“ с последното парче от гига си- кавър на химна на Депеш Мод, но в твърд вариант.

Преди да се въздигне до божество обаче се сниши като жертвата, за да пее с множеството “ The Nobodies“. И да покаже среден пръст на света: „Опитаха се да ме смачкат. Още се опитват. Но няма да успеят, защото имам вас“, обходи хилядите с различните си очи Менсън.

Мерилин е бандата му отнесоха главите на хиляди рокаджии под дъжда в може би най-многолюдната вечер в историята на Hills of rock. Трудно някой може да каже, освен организаторите, колкото точно хора имаше вчера на Гребната, но пред трите фестивални сцени куфееха толкова много хора, че и поотделно всяка една от тях щеше да представлява гигантско събитие.

Талантливата млада фотографка Калина Богданова сподели снимките си нас, за да ви покажем заедно лицата и настроението им от първата фестивална вечер. Кадрите са много, затова публикуваме всички във Фейсбук, където можете да се откриете, ако ги разгледате ТУК.

Фотграф: Кали Богданова