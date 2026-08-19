„Мръсни приказки“ идват в Лятно кино „Орфей“

Пригответе се за вечер, в която добрият вкус ще бъде подложен на сериозно (и изключително забавно!) изпитание. На 26 август, сряда, емблематичният формат „Мръсни приказки“ от литературния проект „Пощенска кутия за приказки“ акостира под тепетата в Лятно кино „Орфей“, за да забърка незабравим коктейл от хумор, абсурд и безсрамно откровение.

Ако някога сте се чудили какво си разказват популярните личности, когато мислят, че никой не ги слуша (или поне след третата напитка), това е вашият шанс да разберете. На сцената ще се качат любими разказвачи, комедианти и специални гости, готови да споделят най-неудобните си признания, срамни спомени и истински истории, които гарантирано ще взривят публиката от смях.

В тази гореща лятна нощ за доброто настроение на пловдивчани и гости на града ще се погрижи звезден отбор от разказвачи: Людмила Сланева, Камен Воденичаров, Невена Бозукова-Неве, Мишо Зайганин, Стефан Щерев, Ей Бо, Драго Симеонов и, разбира се, самата Гери Турийска.

Литературният проект „Пощенска кутия за приказки“, създаден от чаровната Гери Турийска преди повече от десетилетие, отдавна се превърна в истинско културно явление у нас. Препълнените зали, разпродадените за броени часове билети и хилядите усмихнати лица през годините доказват, че любовта към доброто разказване на истории – гарнирано с щипка самоирония и много искреност – няма аналог. А модулът „Мръсни приказки“ традиционно е сред най-очакваните и пикантни акценти в програмата на „Кутията“.

Вратите на Лятно кино „Орфей“ отварят точно в 19:00 ч., а началото на шоуто е от 20:00 ч.

Съветът на организаторите: Елате с приятели. Или с човека, с когото на тръгване сигурно ще си кажете: „Ех, добре че поне не седяхме на първия ред!“

Билети се продават в системата на Entase.com и на място преди спектакъла.