Тони Димитрова пее тази вечер под звездите на Античния театър

Концертът в Пловдив започва в 21:00 часа и обещава любими песни, романтика и изненади

Тони Димитрова идва тази вечер в Пловдив, за да превърне Античния театър в сцена за една от онези вечери, в които песните и спомените вървят ръка за ръка.

Концертът е днес, 16 август, от 21:00 часа и е част от националното ѝ турне „Щастие“ 2026. Публиката може да очаква най-големите хитове на една от най-обичаните български изпълнителки, искрени послания и много изненади.

Под откритото небе на Античния театър Тони Димитрова ще подари на пловдивчани музикална вечер, изпълнена с романтика, носталгия и истинска българска музика.

За концерта са обявени последни билети, които могат да бъдат закупени онлайн чрез Kupibileti.bg, както и от билетния център пред Община Пловдив.

Началото е в 21:00 часа, а вратите на Античния театър се очаква да отворят час по-рано.

Тази вечер Пловдив ще чуе отново гласа, който през годините е създал безброй песни за любовта, щастието и онези споделени моменти, които остават дълго след края на концерта.

Античен театър – Пловдив, 16 август, 21:00 часа.