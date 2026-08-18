„Slow. Art. Consumption.“ кани Пловдив на бавно и осъзнато творческо преживяване

Културен център „Елизиум“ (ул. „Душо Хаджидеков“ 2, гр. Пловдив) ще се превърне от 4 до 26 септември 2026 г. в пространство за бавно възприемане, съзерцание и осъзнато общуване с изкуството в рамките на първото издание на мултижанровия фестивал „Slow. Art. Consumption. Фестивал на аналоговото изкуство“.

В ерата на светкавичните технологии, изкуствено генерираните изображения, автоматизираното мислене и социални медии, които ни карат да консумираме съдържание все по-бързо и повече… защо е важно да забавим? Погледа си, мисълта си, дишането.

Какво е мястото на едно бавно, трудоемко, аналогово изкуство в този забързан свят? Защо е важно да се срещаме все повече с него, да прекарваме време в присъствието му и дори самите ние да експериментираме с него?

Това са въпросите, около които е зародена идеята за този мултижанров фестивал, а еклектиката и ехото на отминали епохи превръщат залите на Културен Център Елизиум в идеалното място. В продължение на три седмици публиката ще има възможност да се докосне до бавното създаване на аналоговото изкуство, магията на физическия носител и авторския процес чрез изложби, концерти, пърформанси на живо и творчески работилници (уъркшопи).

Проектът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив по компонент „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 г.

Участници и акценти в програмата

Фестивалът обединява утвърдени и съвременни автори от различни жанрове:

Симона Благоева (Живопис, инсталация и куратор на фестивала): Представя цикъл маслени картини и графика, интерактивна инсталация от лични скицници, уъркшоп „Аз не мога да рисувам“ и безплатен пленер, посветен на археологическия комплекс Източна порта на Филипопол.

„Защо “бавно” създаденото изкуство е все още релевантно? Първо, защото времеотнемащият процес ражда безброй въпроси и отговори. Със започването на една картина започва и един вътрешен диалог, който се пренася и трансформира във визуална форма. Как би се зародил той, ако картината се появи след поредица от натиснати бутони? Второ, срещайки зрителя с един такъв обект, оживявал с дни, седмици, а понякога и месеци в ръцете на артиста, от него се изисква също време. За да декодира символиката на изображението или просто за да потъне в цветовата гама, да зададе множество въпроси – първо на себе си, след това и на автора. Да отхвърли или да открие част от себе си, от своя личен свят, своите страхове, надежди, травми. А понякога… да накара целият този шум да поспре и да се свърже с истинската си същност, отвъд повърхността на ежедневието“, споделя кураторът Симона Благоева.

Ричард Чукума (визуален артист и фотограф, аналогова фотография): Експонира черно-бяла и цветна аналогова фотография, инсталация от заснети ленти и организира работилница по една от най-старите фотографски техники – цианотипия.

Той е визуален артист и фотограф, чиято практика е дълбоко свързана с аналоговите техники и експеримента с физическия носител на изображението. В рамките на фестивала ще представи цикъл черно-бели и цветни аналогови фотографии, създадени специално по темата на съзерцанието, времето и забавеното възприятие. Всеки кадър е резултат от внимателно наблюдение, прецизен подбор на момента и търпение – процес, който контрастира с масовото щракане и автоматизация на дигиталната фотография.

“ Връщаме се в 1842 година за момент. Забравяме за фотография, забравяме за печатни машини, забравяме за какъвто и да е вид копиране и трансфер на живо изображение. Имаме нужда от качин за пренос на визуални информация и ето къде се ражда цианотипията.

Естествен процес, просто химия, дядото на фотография. В уъркшопа ми ще се позабавляваме с най-стария вид визуална комуникация върху хартия. Малко смесване на отвари, много нежни щрихи с четка и сме готови да сложим творбата си под жаркото слънце за един бърз тен. След което веднага във хладка вана с вода и voilà – изкуство’’, разказва Чукума.

Александър Томас Матюсън (Музика): Композиторът и пианист (музикален директор на Националния латвийски театър) ще изнесе авторски пиано концерт със специално аранжиран репертоар за събитието.

Музикалният глас на фестивала ще бъде поверен на композитора и пианист Александър Томас Матюсън, музикален директор на националния Латвийски театър, чиято авторска музика ще прозвучи в залите на Елизиум в една концертна вечер. Самият той описва репертоарът си като “Завръщане към музикалните си корени”. Творбите, включени в програмата, ще бъдат подбрани и аранжирани специално за фестивала и ще отразяват темата на бавната консумация на изкуство чрез многопластови музикални текстури, приглушена динамика и постепенно развиващи се форми. Концертите ще бъдат както съзерцателно преживяване, така и контрапункт на визуалното съдържание на изложбите.

Атанас Карадечев (Скулптура): Именитият пловдивски скулптор ще участва със свои творби и демонстрация/пърформанс на живо, при който глината оживява пред очите на зрителите.

Неговите творби и внимание към детайла, ръчната работа и диалогът с материала са в сърцевината на неговата практика – процес, който идеално резонира с темата на фестивала. Скулптурите ще бъдат експонирани в диалог с архитектурата на Елизиум и с останалите изложбени форми, създавайки атмосфера на вътрешен покой и внимание към съществуващото. Ще имаме удоволствието да станем свидетели на демонстрация на живо или пърформанс, в който глината ще оживее в ръцете на Маестрото пред самата публика, давайки и единствения по рода си шанс да съпреживее процеса на работа.

Николай Атанасов (Живопис): Авторови детайлни и многослойни платна, които приканват към бавно „четене“ и дълбок диалог.

Петият участник е художникът Николай Атанасов, чиято живопис приканва зрителя към съзерцание чрез изключително внимание към детайла и многослойната композиция. Картините му изискват време: не просто за възприемане, а за бавно „четене“, разгадаване, потапяне. Всеки елемент в платната му е зареден със символика и може да се разглежда като самостоятелен визуален разказ. Срещата с неговото творчество е вътрешно пътуване. Зрителят не просто „гледа“, а започва диалог с образите, с тишината между тях, с пространствата, които се разгръщат зад тях. Именно това бавно потъване в изкуството го прави органична част от концепцията на фестивала.

Деница Атанасова (Керамика): Изложба от пластични форми от фино шамотизирана глина и интерактивен уъркшоп по моделиране за малки и големи.

За нея работата с глина е не просто извайване на съдове и пластични форми, а дълбоко съприкосновение с фините, невидими енергии на Душата. Както самата тя споделя: „Истинското изкуство е израз на онези чисти, искрени пориви на Божествената красота, която всяко живо същество носи в себе си.“

Пловдивската авторка ще представи колекция от керамични форми, изработени от фино шамотизирана глина, различни цветни пигменти и глазури, в които са вплетени природни елементи и органични детайли. Творбите ѝ ще преобразят изложбеното пространство, изпълвайки го с усещане за движение, хармония и плавен преход между материя и дълбоко душевно проникновение.

Освен като зрителско изживяване, присъствието на Деница ще се превърне и в живо взаимодействие с публиката чрез уъркшоп по работа с глина – отворен за всички възрасти и нива на умения. Участниците ще имат възможност да изпробват различни техники за моделиране, да усетят пластичността на материала и да създадат собствена малка пластика или съд, който да отнесат със себе си като личен спомен от фестивала. Така нейното участие ще бъде не само изложба, а и интерактивна среща – едновременно творческо пътешествие и общуване чрез изкуството.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

(Културен център „Елизиум“, ул. „Душо Хаджидеков“ 2, Пловдив)

04.09.2026 г. (Петък) | 18:30 ч.

Официално откриване (Вернисаж)

Участват: Атанас Карадечев (скулптура), Ричард Чукума (аналогова фотография), Симона Благоева (живопис), Николай Атанасов (живопис), Деница Атанасова (керамика).

06.09.2026 г. (Неделя) | 18:00 ч.

Концерт за пиано с авторска музика: Александър Томас Матюсън

(Вход свободен)

12.09.2026 г. (Събота) | 17:00 ч.

Пърформанс на живо: Атанас Карадечев

(Вход свободен)

13.09.2026 г. (Неделя) | 12:00 ч.

Уъркшоп по цианотипия: Ричард Чукума

(Записване по имейл: hi@chucksfilms.com)

19.09.2026 г. (Събота) | 11:30 ч.

Уъркшоп по керамика: Деница Атанасова

(Записване по имейл: pcheliza12@gmail.com)

20.09.2026 г. (Неделя) | 13:00 ч.

Уъркшоп + Пленер „Не мога да рисувам“: Симона Благоева

(Записване по имейл: sometimessimona@gmail.com)