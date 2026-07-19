Космически аудиовизуален свят под тепетата: Тълпа от над 20 хиляди избухна с Gorillaz на PHILLGOOD (ГАЛЕРИЯ)

Пловдив влезе с гръм и трясък в радара на големите европейски музикални платформи

фотграф: Кали Богданова

Пловдив официално се превърна в новата фестивална столица на Балканите, а вторият ден на PHILLGOOD доказа, че за музиката няма граници – нито географски, нито между реалността и дигиталния свят. Над 20 000 души буквално окупираха Гребната база в събота вечер, за да станат свидетели на едно от най-мащабните и визуално зашеметяващи събития в съвременната ни концертна история.

Организацията на пространството около Гребната база удържа на невиждания натиск, въпреки че градът едва побираше прииждащите фенове. По данни на организаторите над една четвърт от публиката бе пътувала специално от чужбина – в множеството се вееха флагове от Мексико, Бразилия, Исландия и Казахстан, а Пловдив влезе с гръм и трясък в радара на големите европейски музикални платформи.

Началото: Политически гняв, пост-пънк и горещ латино грув

Жегата под тепетата още не се беше оттеглила, когато главната сцена излезе британското пост-пънк дуо Sleaford Mods и донесе своя минималистичен, но брутално откровен градски звук, който перфектно пасна на индустриалния дух на фестивалната зона.

Веднага след тях сцената беше взривена от ирландските хардкор рапъри Kneecap. С типичните си остри, непримирими политически послания и безкомпромисна енергия, те бързо събудиха ранните посетители и дадоха тон за вечер, в която правилата се пишат на място.

За баланс и абсолютен летен хедонизъм, интернационалният проект Los Bitchos разля инструментален синематографски кумбия-рок, който накара хиляди да танцуват с коктейл в ръка под залязващото пловдивско слънце.

Сцена PhillCool: Изненадата, която открадна шоуто

Докато хиляди се насочваха към главната сцена, по-алтернативната локация PhillCool поднесе най-емоционалната изненада на вечерта. Родните инди рок любимци Hayes & Y направиха сет, който дълго ще се помни, но кулминацията дойде, когато към тях на сцената се присъедини легендарният Стенли. Заедно те изпълниха емблематичната песен „Обсебен“ в нов, модерен аранжимент. Моментът беше чиста магия – хиляди гърла пееха с пълна сила, а присъстващите журналисти веднага го обявиха за „кражбата на шоуто“ на втория ден.

Веднага след тях, белгийската сензация Apashe буквално пренаписа правилата за електронно парти, излизайки на сцената с мащабен, наелектризиращ Brass Orchestra, който смеси мощни бийтове с класически инструменти.

Големият взрив: Деймън Олбърн и неговата виртуална армия

Точно в уречения час, тъмнината над Гребната база бе разкъсана от огромните LED екрани на главната сцена. Пловдив прекрачи границата на реалността, за да влезе в космическия аудиовизуален свят на Gorillaz. Деймън Олбърн излезе с огромна банда от беквокалисти и музиканти, а зад тях оживяха култовите анимирани персонажи на Джейми Хюлет.

„Gorillaz не са от тази земя!“, шепнеха си хора в тълпата още по време на откриващите парчета. Музикалната селекция беше перфектен баланс между носталгията на Милениума и футуризма. Когато прозвучаха първите акорди на „Feel Good Inc.“, „On Melancholy Hill“ и „19-2000“, земята под Гребната база буквално се затресе. Тълпата пееше всяка дума, а Олбърн не спря да комуникира с предните редове, слизайки няколко пъти директно при феновете.

Освен вечните класики, бандата изненада феновете и с ексклузивен материал – парчета от дългоочаквания им нов албум The Mountain, предвиден за края на 2026 година, които прозвучаха монументално на живо. Финалът дойде с хипнотизиращо изпълнение на „Clint Eastwood“, застъпено от грандиозно пиротехническо шоу, което освети небето над Пловдив и остави хиляди с очи, вперени нагоре.

PHILLGOOD Ден 2 вече е в историята като едно от най-великите музикални събития, случвали се някога в Пловдив. А фестивалът още не е свършил – днес градът се подготвя за финалния удар с Moby, Suede и Einstürzende Neubauten.

Уникалните снимки от втората вечер са любезно предоставени на Под тепето от талантливата млада фотграфка Кали Богданова / kalybogdanova.

На цялата галерия с близо 100 кадъра може да се насладите в социалните мрежи на медията. Намерете се в многохилядната публика и се тагвайте.