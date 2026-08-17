Tarja Turunen и Septicflesh идват на Античния театър

Септември носи невиждан музикален мащаб на сцената на Античния театър в Пловдив. В рамките на два поредни дни – 18 и 19 септември 2026 г. – българската публика и фенове от целия свят ще станат свидетели на две уникални симфонични концепции, реализирани съвместно с виртуозите от Оркестъра и Хора на Държавна опера – Пловдив.

Двете събития са част от престижния музикален форум Music Of The Ages и са включени в Културния календар на Община Пловдив.

18 септември (петък): Tarja Turunen с интимния бутиков проект „The World of Dreams“

Фестивалният уикенд започва в петък вечер, когато „Ледената кралица на Севера“ Tarja Turunen ще представи пред българската си публика една изключително лична и различна страна от своето творчество. Специалното шоу „The World of Dreams“ е част от лимитиран брой концерти в бутикова и интимна атмосфера, където акцентът пада върху магическия ѝ глас и виртуозните изпълнения в съпровод на оркестър – с виртуозите от Държавна опера, Пловдив.

Сред акцентите от шоуто, което предстои са на първо място – нейния специален сценичен партньор – френският пианист Nicolas Horvath. Вторият момент е уникалния сетлист с популярни композиции от соловата кариера на Tarja, класически хитове на бившата ѝ група Nightwish, произведения на класически композитори, както и специално адаптирани за оркестър и пиано аранжименти на метъл класики от Rammstein, Linkin Park, Within Temptation, Metallica, Slipknot и Jorn. На трето, но не на последно място, е атмосферата и близостта до феновете на „една ръка разстояние“ сред вековната акустика на Античния театър.

19 септември (събота): Septicflesh с единствения си симфоничен концерт за 2026 г. – „Ancient Whispers“

В събота вечер гръцките симфо-дет метъл гиганти Septicflesh пренасят епичната си концепция „Ancient Whispers“ в Пловдив, превръщайки града в световен епицентър за екстремната музика. След триумфалния си напълно разпродаден двоен концерт в древноримския одеон „Иродион“ в подножието на Акропола в Атина, групата избра Пловдив за следващата си историческа локация за концерт, съвместно с виртуозите от Оркестъра и Хора на Държавна опера – Пловдив.

Към момента са закупени билети от фенове от 37 държави (сред които САЩ, Мексико, ОАЕ, Швеция, Германия и Франция), превръщайки концерта в международно събитие за музикален туризъм. Това е единственият симфоничен концерт на Septicflesh за цялата 2026 година и едва седмият подобен в цялата история на бандата. България става едва третата държава в света (след Гърция и Мексико), домакин на този мащабен формат. Партитурите за големия оркестър са композирани лично от китариста на групата Christos Antoniou – дипломиран композитор с отличия от London College of Music.

Любопитен факт е, че името „Ancient Whispers“ и цялостната визия за плаката са дело на вокалиста и басист Spiros Antoniou (Seth Siro Anton) – световнопризнат художник, създавал артуърк за групи като Paradise Lost, Nile и Exodus.

Билети за концертите на Tarja Turunen и Septicflesh се продават в цялата мрежа на Eventim и онлайн. Деца до 9-годишна възраст влизат без билет (без право на самостоятелно място).