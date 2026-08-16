Сред арестуваните са 18-годишният младеж от случая с непалските граждани, баща му и брат му

Полицията проверява връзки с участници в убийството на Младежкия хълм – ВИДЕО

8 души са задържани при съвместна акция на полицията и ДАНС в Пловдив срещу дейността на група, свързана с международната неонацистка организация „Кръв и чест“. Акцията е проведена в частен клуб в града, намиращ се срещу Младежкия хълм. Става дума за бивше заведение на булеварда срещу бензиностацията на хълма.

снимка: бнр-пловдив

Сред задържаните е 18-годишният младеж, който беше обвинен за нападението над непалски граждани и преди дни беше освободен от съда срещу гаранция от 700 евро. Задържани са също неговият баща и брат му.

Към момента няма данни някой от 18-те задържани да е участвал пряко в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. По информация на полицията обаче има свързани лица с младежите, които са присъствали при убийството, и именно тези връзки се проверяват.

При акцията са претърсени помещения, използвани от групата за периодични срещи. Полицията е открила и иззела различни предмети и материали със символи, свързани с неонацистката идеология.

снимка: стопкадър бтв

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс – проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност.

Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни лица, като единственият непълнолетен е момиче на 17 години, което през септември трябва да навърши 18.

По данни на полицията групата се е събирала в клуба от около две години. Още през ноември 2023 г. на същото място е извършвана проверка, при която отново са били открити предмети със свастики. Тогава е било образувано досъдебно производство, което впоследствие е прекратено.

снимка: бнр-пловдив

Полицията е установила, че клубът не функционира постоянно като заведение, а се използва периодично за срещи. Наемателят на помещението е сред задържаните. В нощта на акцията в клуба са се събрали хора, които са гледали футболната среща между „Лудогорец“ и „Ботев“ (Пловдив).

До групата се е стигнало след съвместна работа на ОДМВР – Пловдив и ДАНС. Част от задържаните са криминално проявени, а сред тях има и осъждани за различни престъпления.

Всички 18 души са задържани за срок до 24 часа. Предстои прокуратурата да прецени на кои от тях ще бъдат повдигнати обвинения, като е възможно част от задържаните да бъдат освободени.

Процесуално-следствени действия се извършват и на други адреси. Разследването е под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

На този етап полицията няма данни групата да е извършвала други нападения. Проверяват се обаче евентуалните ѝ връзки с други лица и дали организацията не включва повече участници.

Всички подробности от брифинга вижте във видеото:



