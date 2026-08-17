От пекарна за мекици до клуб на „Кръв и чест“: как се променя свърталището на неонацистите срещу Младежкия хълм
Историята на обекта, в който полицията задържа 18 души, започва с баници и закуски – през 2019 г. още работи като заведение, а през 2023-а там вече е имало полицейска проверка за свастики
Едно малко помещение срещу Младежкия хълм се оказва в центъра на нова линия в разследването, което „Под тепето“ следи след убийството на 37-годишния Георги Кузев.
В събота срещу неделя при акция на полицията и ДАНС там са задържани 18 души, свързвани от разследващите с международната неонацистка организация „Кръв и чест“ – 18 души от неонацистката „Кръв и чест“ са задържани в Пловдив.
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При претърсването са открити предмети и материали със свастики и друго съдържание, свързано с неонацистката идеология. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
„Това не е заведение. Това е клуб, който не работи. Периодично се уговарят помежду си и се събират“, коментира шефът на пловдивската полиция и уточни още:
„Събират се, както казах, периодично. Те се чуват помежду си, вероятно общи интереси имат, приятелски отношения са, вероятно. Не мога да кажа за някаква конкретна последователност или в определени дни, в които се събират.“
Мястото обаче не започва живота си като неонацистки клуб.
От баници и мекици до скара
Историята му може да бъде проследена назад във времето чрез историческите изображения в Google Street View.
През 2012 г. обектът е пекарна – на фасадата се виждат надписи за баници, мекици и други закуски.
В следващите години предназначението му се променя. По-късните изображения показват вече малко заведение, което пловдивчани помнят като квартално „кръчме“, включително със скара.
Последният кадър, на който обектът очевидно работи – с отворена врата и хора вътре, е от 2019 г.
След това постепенно изчезва и видът му на действащо заведение. В следващите изображения помещението вече изглежда затворено.
По думите на директора на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов поне от две години то не функционира като заведение в търговския смисъл на думата. Групата, свързвана с „Кръв и чест“, се е уговаряла предварително и се е събирала там периодично.
Клубът на „Кръв и чест“ в Пловдив е действал от две години
Така за повече от десетилетие малкият обект преминава през няколко различни живота – пекарна за баници и мекици, заведение със скара, затворено помещение и, според полицията, място за срещи на неонацистка група.
Полицията вече е била там
Това е може би най-същественият детайл в историята.
През ноември 2023 г. на същото място вече е извършвана полицейска проверка. Тогава са открити свастики и други предмети, свързани с идеологията, а е образувано досъдебно производство, което впоследствие е прекратено.
„През ноември 2023 г. също е извършена проверка. Отново са установени такива предмети – свастики. Отново е образувано производство по членове от Наказателния кодекс, което е прекратено“, съобщи ст. ком. Васил Костадинов.
Две години по-късно полицията отново влиза в помещението. Вижте подробностите във видеото
Този път акцията е съвместна с ДАНС. Задържани са 18 души, сред които три момичета, баща и двамата му синове. Един от синовете е 18-годишният младеж, който беше обвинен за побоя над двама непалски граждани и освободен от съда преди дни срещу гаранция от 700 евро.
Освободиха от ареста обвинените в нападението над непалци младежи
Именно той се оказва една от пресечните точки между различните случаи, които „Под тепето“ следи.
„Едно от задържаните лица е лицето, което участва в нанасянето на побоя над непалските граждани. Другите лица, които са задържани заедно с него, са неговият брат и баща“, каза ст. ком. Костадинов.
А каква е връзката с убийството на Георги?
„От задържаните 18 лица няма лице, което да е присъствало при извършването на убийството на Младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма“, категоричен е ст. комисар Васил Костадинов.
По думите му полицията проверява връзки между задържаните сега и лица, които са били на Младежкия хълм в нощта, когато Георги е пребит до смърт.
Разследващи свързаха убийството от Младежкия с брутален побой над непалци през юли
Това е съществено, защото акцията срещу „Кръв и чест“ идва непосредствено след разследването на убийството, по което са обвинени петима непълнолетни – три момчета и две момичета.
В същото време стана ясно, че единият от задържаните сега е младежът, посочен от полицията като един от двамата участници в побоя над непалските граждани. Другият обвиняем за този побой според вече изнесените данни е бил сред хората, присъствали на Младежкия хълм в нощта на убийството на Георги.
Един от задържаните за побоя над непалците е бил и на Младежкия хълм
Така между двата случая се очертава не пряка връзка с извършителите на убийството, а мрежа от познанства и свързани лица, която полицията тепърва изяснява.
Самият Костадинов казва, че разследването е в активна фаза и дали ще има нови обвинения е въпрос от компетентността на наблюдаващите прокурори.
Иронията с мястото
Има и един почти сюрреалистичен детайл.
Помещението се намира точно срещу бензиностанцията при Младежкия хълм, на едно от най-оживените места в тази част на града.
Буквално отсреща е спирка на градския транспорт, която носи името „срещу Младежки хълм“.
Тоест мястото, в което според полицията през последните около две години периодично се събират хора от „Кръв и чест“, се намира на метри от спирка, през която ежедневно преминават пловдивчани.
„Поне от две години тук няма заведение по смисъла на търговски обект.“
А през 2012 г. оттам са излизали баници и мекици.
През 2019-а още е имало хора зад отворената врата на заведението.
През 2023-а полицията вече открива там свастики.
През август 2026-а от помещението са изведени 18 задържани.
И междувременно, само на няколкостотин метра оттам, на Младежкия хълм, 37-годишният Георги Кузев губи живота си.
Това не е неоспоримо доказателство, че между мястото и убийството има пряка връзка. Такава към момента полицията не заявява. Но е достатъчна причина тази връзка да бъде проверявана – както и всички пресечни точки между хората от двата случая.
„Под тепето“ продължава да следи както разследването за убийството на Георги Кузев, така и новото досъдебно производство срещу групата, свързвана с „Кръв и чест“.
Очаквайте още подробности.
Един коментар
Ами сега РАЗБИРАМЕ,че тези ИЗРОДИ,ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО ИЗПРЯТЕНИ НА ФРОНТА.
СМЕЛИТЕ ВОЙНИЦИ ЩЕ ИМ РАЗКАЖАТ ИГРАТА