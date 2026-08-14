Край на копането на сляпо: Пловдив прави 3D карта на тръбите и кабелите под града

Системата ще помага на строители, общини и инвеститори да знаят какво има под земята, преди да го пробият

Пловдивска област може да се превърне в първата в България, която ще въведе пилотен модел за цифрово управление на подземното пространство. Идеята е да бъде създадена единна цифрова платформа, която да събира на едно място информацията за подземната инфраструктура – от водопроводи и канализация до електрически, газови и комуникационни мрежи.

Проектът е предложен от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив инж. Никола Бадев и е подкрепен от областния управител Георги Янев. Той е поел ангажимент концепцията да бъде представена пред правителството и Народното събрание с идеята тя да се превърне в основа за национална система за кадастър от трето поколение.

В работната среща са участвали заместник-областният управител Иванка Петкова, експерти от Областна администрация, представители на общините Пловдив, Родопи и Марица, както и експерти от ВиК-Пловдив, „Електроразпределение – Юг“ и мобилните оператори.

Една карта за всичко под земята

Концепцията предвижда единна цифрова платформа, която да съдържа данни за местоположението, границите и собствеността, но и за инженерната инфраструктура и пространството под земята.

Според инж. Бадев подземното пространство трябва да се разглежда като национален ресурс, който включва водоснабдяване, канализация, електропреносни и електронни съобщителни мрежи, газопроводи, топлопроводи, петролопроводи, транспортни съоръжения и други линейни обекти.

Идеята е те да бъдат управлявани с не по-малка отговорност от земната повърхност, водите, въздушното пространство и останалите природни ресурси.

Германия може да даде модела

Към инициативата се е присъединил и изпълнителният директор на Тракия икономическа зона Пламен Панчев. Той е посочил, че България може да използва опита на Германия, където се поддържа единна цифрова база с 3D модели на подземните структури, инженерните мрежи, геоложките слоеве и рисковите зони.

Подобна система позволява по-прецизно планиране и по-безопасно строителство. За инвеститорите това би означавало по-предвидима среда, по-бързо реализиране на проектите и по-малко технически рискове и непредвидени препятствия.

Спуканите водопроводи са само един от проблемите

Липсата на актуален и единен подземен кадастър вече създава реални проблеми при строителството и поддръжката на инфраструктурата. Сред посочените примери са пробиви на водопроводи, прекъсвания на електрозахранването, повреди на комуникационни кабели и забавяне на инвестиционни проекти, когато при изкопни работи бъдат открити непредвидени тръбопроводи и кабели.

Липсата на обща карта затруднява и координацията между общините и експлоатационните дружества. При аварии това може да забави реакцията и да създаде допълнителни рискове за безопасността. Неточните данни пък могат да доведат до грешки при устройственото планиране.

Инициаторите определят модернизацията на кадастъра като не просто необходима, а закъсняла, тъй като подземната инфраструктура в момента се регулира от наредба, която не е променяна от 42 години.

Участниците в срещата са заявили готовност да се включат в пилотния проект. След около месец предстои нова работна среща, на която ще бъдат поканени експерти и представители на останалите общини в Пловдивска област.

Ако моделът бъде реализиран, Пловдивска област може да се превърне в тестова площадка за система, която впоследствие да обхване цялата страна.