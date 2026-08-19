Без ограничения на социалните мрежи на децата

100 000 ученици в програма срещу агресията

Достъпът на деца и тийнейджъри до социалните мрежи няма да бъде ограничаван като мярка срещу агресията сред младите. Според вътрешния министър Иван Демерджиев подобна забрана не би била ефективна за решаването на проблема.

МВР и Министерството на образованието започват съвместна кампания под надслов „Насилието е безсилие“, насочена към превенцията на агресивното поведение сред подрастващите.

Паралелно с това се обсъждат промени в Наказателния кодекс, включително по отношение на наказанията, които се налагат на малолетни и непълнолетни извършители на престъпления.

В шест столични училища вече се прилага пилотна програма за противодействие на агресията. На нейна база ще бъде разработен модел за работа в цялата страна, като амбицията е още през първата година той да обхване 100 000 ученици.

Според министъра на образованието проф. Георги Вълчев ключова роля в превенцията има и семейството. По думите му родителите трябва да бъдат партньор на училището в процеса на възпитание и работа с проблемното поведение.

Предвижда се мерките да включват и повече възможности за извънкласни занимания, чрез които учениците да бъдат ангажирани с различни дейности извън учебния процес.