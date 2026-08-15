На 15 август православните християни отбелязват Успение на Пресвета Богородица – един от най-големите празници в църковния календар. В българската традиция денят е познат като Голяма Богородица и е посветен на Божията майка – покровителка на майчинството, семейството и жените.

Имен ден празнуват Мария, Мариана, Мариан, Марио, Марий, Мариета, Мима и производните им имена.

Празникът традиционно събира родове и семейства около общата трапеза. Приготвят се курбани за здраве и плодородие, а сред обредните храни са питката, житото и царевицата. На трапезата задължително присъстват и диня и грозде, които са част от символиката на този ден.

В народните вярвания Успение Богородично е особено силен празник за жените и майчинството. Вярва се, че Богородица помага на бездетните жени да се сдобият с рожба. Затова млади булки и жени без деца традиционно носят дарове и ги оставят пред иконата на Божията майка. Според някои народни поверия на този ден не трябва да се докосва нищо червено – за да не останат бездетни младите невести.

Какво означава „Успение“?

Според църковното предание това е денят, в който Божията майка напуска земния живот и отива при своя Син. Смъртта ѝ е била тиха и блажена, подобна на заспиване – откъдето идва и названието „Успение“.

Празникът е сред най-древните християнски празници, посветени на Божията майка. Преданието за нейното Успение и възнасяне към небесния живот се оформя през първите векове на християнството, а честването му се утвърждава постепенно в църковната традиция.

Едно от най-старите места, свързани с почитта към Света Богородица, е Йерусалим, където още през IV век е издигнат храм, свързан с преданието за мястото на нейното погребение.

Голяма Богородица в Пловдив

В Пловдив празникът има особено значение заради катедралния храм „Успение Богородично“ в Стария град. На 15 август там ще бъде отслужена архиерейска света Литургия от Пловдивския митрополит Николай.

Програмата за 15 август:

9:00 часа – Архиерейска света Литургия

Катедрален храм „Успение Богородично“, Старинен Пловдив.

Богослужението е част от програмата на архиерейските служби през Богородичния пост пред чудотворната икона на Пресвета Богородица „Златна ябълка“.

А за историята на самия пловдивски катедрален храм, неговите изпитания и възстановявания може да си припомним в „Архивите разказват: Катедралният храм на Пловдив е възкръсвал два пъти“ – история за храм, който повече от век е неразделна част от духовния и градския пейзаж на Пловдив.