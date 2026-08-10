„Прогресивна България“ изгражда структури в Пловдив: вече има организации в четири района

Партията учреди днес районните си структури в „Централен“ и „Южен“, начело застават бивш общински съветник от социалистите и експерт с опит в МВР

ПП „Прогресивна България“ продължава да изгражда местната си партийна структура в Пловдив. Вече са факт районни организации в четири от шестте района на града, като днес са учредени структурите в „Централен“ и „Южен“.

Учредителните събрания са проведени под ръководството на координатора на партията за Пловдив Ангел Стоев.

За председател на организацията в район „Централен“ е избран Тодор Стоилов. Той е магистър по икономика с 15-годишен професионален опит в сферата на външната търговия. Стоилов има и опит в местната политика – беше общински съветник от БСП в мандата 2019–2023 г. В Общинския съвет е работил по теми като презастрояването и проблемите с градския транспорт.

Районната организация в „Южен“ ще бъде оглавена от полицай – главен инспектор Красимир Ламбрев. Той е завършил Техническия университет – София, филиал Пловдив, специалност „Машинно уредостроене“, а след това Академията на МВР със специалност „Охранителна полиция“. Професионалният му път е свързан с организация и управление на хора и процеси, както и с работа с държавни институции, общински структури и обществени организации.

Двете новоучредени организации са част от разгръщането на структурата на „Прогресивна България“ в града. Партията вече има районни организации и в още два пловдивски района, като намерението е да изгради структури във всички части на града.

От партията заявяват, че целта им е местните организации да бъдат пряко ангажирани с проблемите на пловдивчани.

Координаторът за Пловдив Ангел Стоев посочва като основни предизвикателства пред града „тежките хронични проблеми“ и необходимостта от промяна в управлението.

Изграждането на районните структури идва на фона на заявените от формацията амбиции за участие в местния политически живот и подготовка за предстоящите политически битки.