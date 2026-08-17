Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Панаира

Министърът на финансите Гълъб Донев е потвърдил всички процесуални действия, предприети досега от Министерството на икономиката и индустрията по делото за спорните 29% от капитала на Международен панаир – Пловдив. С това държавата заявява намерение да продължи съдебната битка за акциите.

Решението идва в ключов момент за казуса. В края на юли Върховният касационен съд установи, че държавата не е била надлежно представлявана в делото, тъй като исковият процес е бил воден от министъра на икономиката. Според ВКС по закон процесуалният представител на държавата в подобен граждански спор е министърът на финансите.

Именно заради това съдът остави делото без движение и даде възможност нередовността да бъде отстранена. От решението на ВКС зависеше дали досегашните действия по продължилата с години съдебна битка ще бъдат потвърдени и процесът ще може да продължи.

Какво следва оттук нататък

С потвърждението на финансовия министър държавата запазва възможността да продължи производството пред ВКС. Предмет на спора са 29% от акциите на Панаира, които са свързани с Община Варна и прехвърлянето им към „Пълдин туринвест“.

Делото започва през 2023 г., когато Министерството на икономиката завежда иск срещу Община Варна, „Международен панаир Пловдив“ и „Пълдин туринвест“. Държавата настоява съдът да признае нейното право върху спорните акции и да бъде обявено за недействително прехвърлянето им.

На първа инстанция Софийският градски съд отхвърля претенцията, че държавата е собственик на акциите, но обявява апортирането им в „Пълдин туринвест“ за нищожно. Софийският апелативен съд впоследствие потвърждава отказа относно собствеността, но обезсилва частта за нищожността и връща делото за ново разглеждане на друга правна основа.

Сега, след като министърът на финансите е потвърдил досегашните процесуални действия, съдебният спор може да продължи.

Решението идва часове преди протеста

Съобщението на Министерство на финансите за позицията на Гълъб Донев идва часове преди обявения граждански протест в защита на Панаира. Демонстрацията е насрочена за 19:00 часа пред Община Пловдив под надслов „Панаирът е на българските граждани, НЕ на олигарсите!“

Протестът беше обявен именно заради опасенията, че при липса на действия от страна на Министерството на финансите съдебната битка за държавния интерес може да приключи заради процедурния проблем, установен от ВКС.

С потвърждението на Донев този риск на този етап е отстранен, но самият спор за акциите далеч не е приключил. Предстои ВКС да продължи разглеждането на казуса по същество.