Точно в Деня на Съединението и празник на град Пловдив – 6 септември, от 21:00 часа на Античния театър, публиката ще има възможност да присъства на един забележителен и мащабен концерт – спектакъл, озаглавен „Българската рокля“. На древната сцена ще оживее един от най-вълнуващите културни проекти, посветени на българската идентичност по идея на дизайнера със световна кариера Иван Донев.

В центъра на спектакъла е най-голямата българска рокля – впечатляваща художествена инсталация, изработена от хиляди ръчно плетени карета, създадени от над 400 жени от всички краища на България. Стотици доброволци от различни поколения вплитат своя труд, история и любов към родината в един общ символ на единението под мотото „Цяла България в една рокля“.

Тази необикновена творба се превръща във въздействащо сценично преживяване, в което музика, визуално изкуство, танц и светлина разказват история за паметта, традициите и силата на българския дух. Публиката ще поеме на символично пътешествие от Космоса към Майката Земя, през пустини и ледници, за да достигне до България. Ще проследи историята на една бъдеща невяста, нейната любов и заветите на майчината обич и молитва.

Символиката на спектакъла естествено се свързва с празника на Съединението и отправя послание за общност, приемственост и национално достойнство. Във финала имената на всички жени, създали каретата, ще бъдат проектирани със светлина върху роклята като израз на признателност към техния труд и принос.

В концерт-спектакъла участват: Оркестър на Опера Пловдив с диригент Диан Чобанов, Неди Джон Крос, композитор, Академичен народен хор с диригент (композитор) Костадин Бураджиев, ВАЯ квартет. Режисьор е Станимира Манолова.

Сценографията и визуалната среда са дело на Петко Танчев, който чрез съвременни мултимедийни решения и 3D мапинг превръща сцената на Античния театър в пространство, където миналото среща настоящето.

„Българската рокля“ обединява фолклор, класическа музика, съвременно сценично изкуство и впечатляващи визуални технологии в спектакъл, който не просто разказва за България, а я събира на една сцена. Организатор на събитието е Фондация „КриейтивЛаб на ИванДОНЕВ“.

Билети на сайта kupibileti.bg и в партньорската мрежа.

https://www.kupibileti.bg/bg/about-event/2643

Иван Донев е сред най-изявените български дизайнери на международната висша мода (Haute Couture), утвърдил се на световните сцени с изключителен усет към детайла, елегантността и геометрията във формата.

Възпитаник на една от най-престижните академии за мода в света – Accademia di Moda Koefia в Рим, Донев бързо привлича вниманието на световната критика. Той е носител на редица авторитетни международни награди, сред които престижното отличие „International Designer of the Year“ (Международен дизайнер на годината) от Chicago Fashion Week, както и ценната за италианската висша мода награда Premio Altamoda.

Кариерата му го отвежда до най-големите модни столици. Моделите му дефилират по време на Alta Roma в Рим, както и на модните седмици в Париж, Ню Йорк, Дубай, Катар и Чикаго. Творбите му редовно украсяват кориците на водещи модни списания като Vogue, Harper’s Bazaar и Elle. Негови рокли са избирани от световни знаменитости, аристократи и звезди от червения килим.

Освен утвърден творец на световния подиум, Иван Донев е и визионер, който активно използва модата като мост между културите и средство за съхраняване на българския дух. Чрез фондацията си „КриейтивЛаб на ИванДОНЕВ“ той реализира мащабни арт проекти, обединяващи традиция, висока мода и съвременно сценично изкуство.