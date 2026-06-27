От футбола до пожарната: Историята на Емил Стоев – Бадема, който днес вдъхновява децата в Пловдив

Бившият професионален футболист съчетава две призвания – пожарникар и треньор, а малките посетители на пловдивската пожарна вече го познават просто като „бате Емо“.

Малцина успяват да сменят професионалния футбол с професия, в която залогът е човешкият живот. Емил Стоев – Бадема е сред тях.

След години по футболните терени, където носи екипите на Локомотив (Пловдив), Спартак (Пловдив), Оборище (Панагюрище) и кипърския Анагениси (Дериня), днес той е част от екипа на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

От футбола до пожарната: Емил Стоев – Бадема вдъхновява децата в Пловдив

Наред със службата си като огнеборец, Стоев продължава да бъде близо до футбола като треньор на децата във ФК „Марица“ – Марково. Така ежедневието му преминава между тренировъчния терен и пожарните автомобили – две различни среди, обединени от едни и същи ценности: дисциплина, работа в екип и отговорност.

Любимец на децата в пловдивската пожарна

Тези дни Емил Стоев беше сред пожарникарите, които посрещнаха възпитаниците на Международен учебен център „Свети Георги“ в пловдивската пожарна. За малките гости той бързо се превърна в „бате Емо“ – човекът, който не просто показва техниката, а умее да превърне срещата в истинско преживяване.

С много търпение и чувство за хумор той разказа как работи пожарният автомобил, за какво служи специализираното оборудване и какво се случва при реалните спасителни операции. Вместо суха лекция, децата получиха възможност да задават въпроси, да разгледат техниката отблизо и да се докоснат до професията на огнебореца.

Уроците от спорта остават за цял живот

Историята на Бадема показва, че качествата, изградени в спорта, могат да бъдат безценни и извън футбола. Годините като нападател са го научили да взема решения под напрежение, да разчита на отбора до себе си и да не се отказва до последния съдийски сигнал.

Днес същите принципи определят работата му като пожарникар, където всяка ситуация изисква спокойствие, добра подготовка и пълно доверие между колегите.

Като треньор той се стреми да предаде тези уроци и на следващото поколение футболисти. За него победите не се измерват само с отбелязани голове, а и с характера, който спортът изгражда.

Повече от демонстрация на пожарна техника

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив определят Емил Стоев като един от онези служители, които успяват да печелят доверието на най-малките с личния си пример.

И може би именно това беше най-важният урок от срещата с децата. Не пожарният автомобил, не маркучите и специализираната техника, а разбирането, че дисциплината, постоянството и желанието да помагаш могат да поведат човек по различни пътища – от професионалния футбол до една от най-отговорните професии.

Историята на Емил Стоев – Бадема е пример, че след края на спортната кариера има живот, в който натрупаният опит може да бъде вложен в служба на обществото. А за десетките деца, които го срещнаха в пожарната, той вече не е само бивш футболист, а човекът, който им показа, че истинските победи невинаги се постигат на стадиона.