ВАС остави в сила спирането на строежа до Марица
Върховният административен съд отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта на кмета, с която строителството е преустановено и достъпът до обекта е забранен
Върховният административен съд остави в сила определението на Административен съд – Пловдив, с което е отхвърлено искането на инвеститорите за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на кмета Костадин Димитров за спиране на строежа край река Марица.
Кметът спря строежа край Марица: Общината установи нарушения и разпореди незабавно преустановяване на дейностите
Това става ясно от определение №8617 на ВАС от 12 август 2026 г., с което върховните магистрати оставят в сила определение №8975 от 21 юли на Административния съд в Пловдив. Определението на ВАС е окончателно.
„Под тепето“ даде публичност на случая още в началото на годината и продължава да проследява всяка следваща стъпка – от първите сигнали на живеещите в „Марица Гардънс“, през противоречивите становища на институциите, до спирането на строежа и съдебната битка.
Какво точно е решил съдът?
ВАС не се произнася по същество дали строежът е законен или незаконен. Предмет на делото е единствено искането на инвеститорите да бъде спряно предварителното изпълнение на кметската заповед до приключване на спора по същество.
Инвеститорите поискаха съдът да спре заповедта
Частната жалба е подадена от „Марица 2021“ ЕООД, „Марица 1217 А“ ЕООД и „Гладстон Инвест 1“ ЕООД срещу определението на Административен съд – Пловдив.
Строителният надзор: От седмица чакаме указания как да обезопасим спрения строеж до Марица
Дружествата са поискали спиране на предварителното изпълнение на заповед №26-ОА-1552 от 16 юни 2026 г. на кмета на Пловдив.
С нея е спряно строителството на „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ XXVI-501.1216 в „Жилищен парк Марица-север“.
Освен спирането на строителните работи кметската заповед разпорежда строителната площадка да бъде освободена от хора, механизация, материали и други средства, забранява достъпа до строежа и разпорежда незабавно прекъсване на електрическото и водното захранване.
ВАС: Жалбата срещу заповедта не спира изпълнението ѝ
Върховният административен съд приема, че искането за спиране на предварителното изпълнение е недопустимо, а не просто неоснователно.
Причината е специалната разпоредба на Закона за устройство на територията.
ВАС посочва, че заповедта е издадена на основание чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ, а съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 подаването на жалба срещу такава заповед не спира изпълнението ѝ.
Съдът изрично се позовава и на чл. 217, ал. 2 от ЗУТ, който изключва възможността съдът да спре допуснатото по закон предварително изпълнение на заповеди за спиране и забрана на достъпа до незаконни строежи.
Именно по тази причина ВАС приема, че искането на инвеститорите за спиране на предварителното изпълнение не може да бъде разгледано по същество.
Това не е решение, че строежът е незаконен
Тук е съществената граница в съдебното определение.
ВАС не разглежда в това производство спора дали установените от Община Пловдив нарушения действително са налице.
Съдът не се произнася и по спора около биокоридора, устройствения статут на терена, разрешението за строеж или останалите основания, посочени от Общината при спирането на обекта.
Предметът на разгледаното дело е единствено дали предварителното изпълнение на заповедта за спиране може да бъде преустановено, докато тече съдебният спор.
Отговорът на ВАС е отрицателен.
Строежът остава спрян
Така към момента заповедта на кмета от 16 юни продължава да се изпълнява, независимо от обжалването ѝ.
Самото определение на ВАС е окончателно.
Отделно от това пред Административния съд – Пловдив продължава спорът по същество срещу заповедта на кмета, както и съдебните производства, свързани с предходните актове на Общината, с които са отменени визата за проектиране, инвестиционният проект и разрешението за строеж.
Само два непродадени апартамента в спорния строеж на брега на р. Марица
Последното определение на ВАС не слага край на този спор.
Но поставя един категоричен факт към днешна дата: строежът остава спрян, а обжалването на заповедта не може да спре нейното предварително изпълнение.
4 коментари
HE
Имат наглостта да обжалват.
Тэзи път УЗУНОВ ДА ПИЕ СТУДЕНА ВОДА
Временно
НЕ позна