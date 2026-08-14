ВАС остави в сила спирането на строежа до Марица

Върховният административен съд отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта на кмета, с която строителството е преустановено и достъпът до обекта е забранен

Върховният административен съд остави в сила определението на Административен съд – Пловдив, с което е отхвърлено искането на инвеститорите за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на кмета Костадин Димитров за спиране на строежа край река Марица.

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Това става ясно от определение №8617 на ВАС от 12 август 2026 г., с което върховните магистрати оставят в сила определение №8975 от 21 юли на Административния съд в Пловдив. Определението на ВАС е окончателно.

„Под тепето“ даде публичност на случая още в началото на годината и продължава да проследява всяка следваща стъпка – от първите сигнали на живеещите в „Марица Гардънс“, през противоречивите становища на институциите, до спирането на строежа и съдебната битка.

Какво точно е решил съдът?

ВАС не се произнася по същество дали строежът е законен или незаконен. Предмет на делото е единствено искането на инвеститорите да бъде спряно предварителното изпълнение на кметската заповед до приключване на спора по същество.

Инвеститорите поискаха съдът да спре заповедта

Частната жалба е подадена от „Марица 2021“ ЕООД, „Марица 1217 А“ ЕООД и „Гладстон Инвест 1“ ЕООД срещу определението на Административен съд – Пловдив.

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Дружествата са поискали спиране на предварителното изпълнение на заповед №26-ОА-1552 от 16 юни 2026 г. на кмета на Пловдив.

С нея е спряно строителството на „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ XXVI-501.1216 в „Жилищен парк Марица-север“.

Освен спирането на строителните работи кметската заповед разпорежда строителната площадка да бъде освободена от хора, механизация, материали и други средства, забранява достъпа до строежа и разпорежда незабавно прекъсване на електрическото и водното захранване.

ВАС: Жалбата срещу заповедта не спира изпълнението ѝ

Върховният административен съд приема, че искането за спиране на предварителното изпълнение е недопустимо, а не просто неоснователно.

Причината е специалната разпоредба на Закона за устройство на територията.

ВАС посочва, че заповедта е издадена на основание чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ, а съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 подаването на жалба срещу такава заповед не спира изпълнението ѝ.

Съдът изрично се позовава и на чл. 217, ал. 2 от ЗУТ, който изключва възможността съдът да спре допуснатото по закон предварително изпълнение на заповеди за спиране и забрана на достъпа до незаконни строежи.

Именно по тази причина ВАС приема, че искането на инвеститорите за спиране на предварителното изпълнение не може да бъде разгледано по същество.

Това не е решение, че строежът е незаконен

Тук е съществената граница в съдебното определение.

ВАС не разглежда в това производство спора дали установените от Община Пловдив нарушения действително са налице.

Съдът не се произнася и по спора около биокоридора, устройствения статут на терена, разрешението за строеж или останалите основания, посочени от Общината при спирането на обекта.

Предметът на разгледаното дело е единствено дали предварителното изпълнение на заповедта за спиране може да бъде преустановено, докато тече съдебният спор.

Отговорът на ВАС е отрицателен.

Строежът остава спрян

Така към момента заповедта на кмета от 16 юни продължава да се изпълнява, независимо от обжалването ѝ.

Самото определение на ВАС е окончателно.

Отделно от това пред Административния съд – Пловдив продължава спорът по същество срещу заповедта на кмета, както и съдебните производства, свързани с предходните актове на Общината, с които са отменени визата за проектиране, инвестиционният проект и разрешението за строеж.

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Последното определение на ВАС не слага край на този спор.

Но поставя един категоричен факт към днешна дата: строежът остава спрян, а обжалването на заповедта не може да спре нейното предварително изпълнение.