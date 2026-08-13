Стотици камери и изкуствен интелект ще следят рискови зони в Пловдив: системата трябва да разпознава и предотвратява инциденти

Централизирана система за сигурност и превенция на риска, която да събира информация от стотици камери и различни сензори и да я анализира в реално време, беше представена днес в Община Пловдив.

Идеята е системата не просто да записва какво вече се е случило, а да разпознава развиващи се рискови ситуации и да позволява на общината и органите на реда да реагират навреме.

Концепцията е разработена по консултантски проект, възложен през септември 2024 г. на фирма „РИСК Електроник“. По време на представянето в Заседателна зала на Община Пловдив днес заместник управителят на компанията Георги Кузев обясни принципа на работа чрез аналогия с човешкия организъм – камерите и останалите сензори са „очите и ушите“, аналитичната система е „мозъкът“, а общинският координационен център изпълнява ролята на „ръцете и краката“.

Системата трябва да събира на едно място данни от различни източници и да ги обработва в реално време. Сред възможните сензори са не само видеокамери, но и устройства за звук, влажност, осветеност и качество на въздуха.

От видеонаблюдение към превенция

Ключовата разлика спрямо традиционното видеонаблюдение според авторите на проекта е именно възможността за автоматичен анализ.

При конвенционалните камери записът най-често помага да се установи какво се е случило, след като инцидентът вече е факт. При предлаганата система аналитичните функции трябва да могат да разпознават определени модели на поведение и да сигнализират за потенциален риск.

Като пример беше посочена ситуация в парк: човек, който просто тича, не би трябвало да предизвиква тревога. Ако обаче друг човек го преследва и носи предмет, който системата разпознава като потенциално опасен, това вече може да бъде сигнал за внимание.

Предвидена е и възможност за разпознаване на оставен багаж в рискови зони, както и за анализ на различни нарушения по пътищата.

Младежкият хълм и трагичният инцидент в Пловдив

По време на представянето темата за превенцията беше поставена и в контекста на последния трагичен инцидент в Пловдив.

По думите на Куфелз публичната информация сочи, че случилото се е продължило повече от час. Именно при подобни ситуации според него е важно системата да може да разпознае, че дадено събитие се развива, и да подаде информацията възможно най-бързо, така че органите на реда да имат възможност за навременна реакция.

„Мозъкът“ на системата няма сам да взема решения за намеса. При установен риск информацията ще постъпва в общински координационен център, където служителите ще преценяват дали е необходимо да бъде подаден сигнал към МВР.

Кои места в Пловдив са определени като рискови?

В концепцията рисковите зони са разделени основно в две групи – пътно-транспортната част на града и местата с концентрация на хора, сред които паркове, градинки, алеи и други обществени пространства.

Специално внимание е отделено и на спирките на градския транспорт, където проблем е вандализмът. В проекта са заложени конкретни спирки, за които е предвидено наблюдение, като по време на брифинга беше посочена бройка от 196 спирки.

Представителят на фирмата уточни, че концепцията е разработена през 2024 г. и междувременно някои от конкретните параметри могат да бъдат преосмислени. Затова предстои и актуализиране на рисковите зони.

Сред възможностите е да бъдат определени конкретни места във всички райони на града, в централната градска част, паркове и други пространства с концентрация на хора.

Общината вече има камери, но те трябва да бъдат свързани в една система

Една от важните характеристики на проекта е, че не се предвижда всичко да започне от нулата.

„Целта ни е да засилим превенцията срещу престъпността. Не да разчитаме на записи от камери след като вече се е случило нещо лошо, а да се подава сигнал преди това“, коментира кметът Костадин Димитров.

„Съществуващите камери на Община Пловдив могат да бъдат интегрирани към централизираната система, така че информацията от тях да бъде анализирана от общия аналитичен център“, конкретизира Димитров.

За вбъдеще за камерите се предвиждат и устройства с вградени аналитични функции, допълни кметът.Това е особено важно за места, където изграждането на надеждна мрежова връзка е трудно. В такъв случай част от анализа може да се извършва директно от камерата, а към центъра да се изпраща само необходимата информация.

По време на брифинга беше посочено, че концепцията предвижда стотици камери, като те няма да бъдат от един и същи тип.

Сензори могат да следят и шума

Системата не е ограничена само до сигурността в тесния смисъл на думата. Като пример беше дадена възможността чрез сензори автоматично да се установява превишаване на допустимите нива на шум в определена зона.

Така данните от различни видове устройства могат да се събират и обработват в единна система и да се използват за вземане на решения.

Захранването на камерите също е разгледано в проекта. Посочени са три основни възможности – директно електрическо захранване, използване на инфраструктурата на уличното осветление с батерия и автономни решения със соларно захранване и акумулиращо устройство за по-отдалечени пространства.

Кога ще заработи системата?

На този етап не е посочен конкретен срок за изграждането и въвеждането на системата, нито е обявена окончателна стойност.

От представянето стана ясно, че следващият ключов въпрос е финансирането. По думите на кмета Костадин Димитров:

„Общината търси възможности за държавно финансиране, като идеята е сигурността да бъде разглеждана не само като местен, но и като национален приоритет.“

Димитров посочи и необходимостта от работа с областните структури и МВР.

Засега представената концепция е първата стъпка към изграждането на единна система, която да обедини съществуващото видеонаблюдение с нови камери и различни видове сензори.

Тепърва предстои обществен дебат по темата и търсенето на финансиране за внедряването на подобна система, чиито сензори да бъдат разположени в централна градска част, паркове във всички райони, около стадиони и други потенциално опасни места.

Амбицията е Пловдив да премине от модел, при който камерите основно показват какво вече се е случило, към система, която може да разпознава риска в движение и да дава време за реакция.