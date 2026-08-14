Бюджетът за 2026 г. идва през август заради политическите трусове в държавата. Над 102 млн. евро са предвидени за капиталови разходи

400 803 171 евро. Толкова е рамката на проекта за бюджет на Пловдив за 2026 г., който Общината най-сетне публикува за обществено обсъждане. Само че вече сме 14 август, а до края на годината остават по-малко от пет месеца.

Това прави тазгодишната бюджетна процедура безпрецедентна за Пловдив – най-късно представеният годишен бюджет в историята на града, доколкото досега годишните финансови рамки са били приемани значително по-рано през годината.

Причината не е само местна. Забавянето е пряко свързано с политическите процеси и продължителното забавяне на държавния бюджет, което блокира и приемането на общинските финансови рамки. Вместо градът да започне годината с приет бюджет и ясни инвестиционни приоритети, Пловдив ще обсъжда своята финансова рамка, когато 2026 г. вече е в третата си четвърт.

400 млн. евро – но не всички са „свободни пари“

Проектът предвижда обща рамка от 400 803 171 евро.

От тях 253 618 929 евро са държавна субсидия за финансиране на държавно делегирани дейности. Други 147 184 242 евро са планираните местни приходи – от данъци, такси, управление на общинска собственост и други постъпления.

Именно второто число е особено важно за гражданите, защото това са приходите, върху които местната власт има значително по-голям контрол и чрез които финансира местните политики и услуги.

Затова зад голямото число от 400 млн. евро трябва да се гледа по-внимателно: значителна част от средствата вече са обвързани с конкретни държавно делегирани дейности.

Над 102 млн. евро за инвестиции

Най-интересната за града част от бюджета е капиталовата програма. В публикувания проект за 2026 г. са заложени над 102 млн. евро капиталови разходи.

Това са парите за строителство, ремонти, инфраструктура, придобиване на активи и други инвестиции.

За сравнение – в по-ранния разчет от пролетта капиталовата програма беше около 95,7 млн. евро. Междувременно финансовата рамка е актуализирана и в настоящия проект капиталовите разходи надхвърлят 102 млн. евро.

Но тук идва големият въпрос: колко от тези пари реално ще могат да бъдат усвоени до края на декември?

Защото бюджетът се появява през август, а голяма част от инвестиционните обекти изискват процедури, обществени поръчки, проектиране, разрешителни и време за строителство.

Какво трябва да видим срещу тези пари?

В капиталовата програма са заложени средства за различни инфраструктурни и обществени обекти.

Сред конкретно посочваните приоритети е Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, за чието довършване в предходния разчет бяха предвидени около 2 млн. евро.

Заложени са и средства за ул. „Кукуш“ – 900 хил. евро за първия етап от реконструкцията в участъка от надлез „Родопи“ до ул. „Македония“.

Но подробният списък е много по-важен от общото число. Именно в него пловдивчани могат да видят кои улици, училища, спортни обекти и други инвестиции са получили реално финансиране и с какъв ресурс.

Бюджет за оставащата част от годината

И тук е същинският парадокс на тазгодишната бюджетна процедура.

Формално това е бюджетът на Пловдив за 2026 г., но практически ще бъде бюджет, който ще се изпълнява основно през последните четири месеца и половина на годината.

Това поставя допълнителен въпрос пред Общината – не само какво е записано в таблиците, а какво реално може да бъде изпълнено до 31 декември.

Особено при капиталовата програма. 102 млн. евро звучат внушително, но ако част от тях останат неусвоени заради късното приемане на бюджета, гражданите ще имат основание да питат не само защо парите са заложени, а защо не са били реализирани навреме.

Пловдивчани могат да питат, искат и предлагат на 24 август

Публичното обсъждане на проекта за бюджет ще се проведе на 24 август 2026 г., понеделник, от 16:00 часа в Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“ на ул. „Гладстон“ №15.

Граждани, организации и представители на местната общност могат да участват в обсъждането и да поставят въпроси по проекта.

Писмени становища и предложения могат да бъдат внесени до 16:00 часа на 24 август в деловодството на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1 или изпратени на info@plovdiv.bg.

Материалите по бюджета са публикувани от Общината, включително подробните справки за приходите, разходите, разходите по функции и капиталовата програма.

Така Пловдив най-сетне получава бюджет за 2026 г. – когато 2026 г. вече е почти изтекла. Сега големият въпрос е не само колко са парите, а колко от тях ще успее градът реално да превърне в свършена работа до края на годината.