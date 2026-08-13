Двете момичета активно са участвали в побоя и гаврите с Георги Кузев

Апелативният съд в Пловдив остави Михаела Г. и Виктория С. в ареста. Има данни за висока степен на организираност и връзки с групировки с неонацистки уклон. Те ще бъдат откарани в Сливенския затвор.

В залата бяха майката на Виктория от Пловдив и бащата на Михаела – девойката от Стара Загора

Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка „задържане под стража“ за двете непълнолетни момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Заседанието се проведе при закрити врати заради възрастта на обвиняемите.

Единствено момичетата, обвиняеми за убийството на Младежкия хълм, искат да излязат от ареста

Двете момичета застанаха пред Апелативния съд днес, докато пред сградата се състоя Масов протест пред съда заради убийството на Георги Кузев с искане за справедлив процес и законови промени за по-високи присъди на непълнолетни престъпници.

„Двете непълнолетни момичета са участвали активно в побоя.“ -това заяви прокурор Стефани Черешарова след заседанието на Апелативния съд в Пловдив.

15-годишната Виктория С. и 17-годишната Михаела Г. обжалваха най-тежката мярка „задържане под стража“, постановена от Окръжен съд, като защитата им поиска да бъдат освободени под надзора на родителите си.

Те са са обвинени, че на 4 август в Пловдив, в съучастие с други трима извършители, умишлено са умъртвили Георги Кузев. Според обвинението убийството е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански и при подбуди, свързани със сексуалната ориентация.

Майката на момичето от Пловдив пристигна за заседанието скрита с шапка и слънчеви очила.

В залата бяха майката на Виктория от Пловдив и бащата на Михаела – девойката от Стара Загора.

„Разбира се, че има доказателства, че девойките са участвали активно в побоя“, заяви прокурор Черешарова пред журналисти.

Тя уточни, че по случая са събрани нови доказателства, които са били представени пред апелативните магистрати.

По думите ѝ към момента единствено 17-годишната Михаела Г.е дала обяснения след задържането си.

„Споделя за част от ситуацията, в която тя е участвала и обяснява действията на групата“, посочи прокурорът.

Разследващите разполагат и с множество видеозаписи от случилото се. По случая вече работи екип от двама прокурори и множество следователи, а полицията продължава активната оперативна работа.

Защитата на двете момичета поддържа тезата, че те не са участвали в побоя и поиска по-лека мярка – „надзор на родител“.

Апелативният съд приема, че по делото, което се намира в изключително ранен етап, има обосновано предположение за авторството на престъплението.

В мотивите си магистратите посочват и високото ниво на организираност при извършването на убийството и механизма, по който е осъществено престъплението. Според съда съществува опасност при по-лека мярка обвиняемите да извършат престъпление, както и да въздействат върху нормалния ход на разследването.

Особено внимание съдът обръща на данните, че обвиняемите са свързани с групировки с неонацистки уклон, чиято цел е да извършват престъпления, основани на расов или друг хомофобски признак. Според апелативните магистрати това допълнително обосновава реалната опасност от извършване на престъпление и подчертава изключителния характер на случая.

Съдът приема, че тази опасност може да бъде неутрализирана единствено чрез задържане под стража.

След решението на Апелативния съд Михаела Генчева и Виктория Ставрева ще бъдат откарани в Сливен, където ще бъдат задържани.

Определението на Апелативния съд – Пловдив е окончателно.

Пред Съдебната палата днес се проведе мирен протест в памет на Георги Кузев. Протестиращите настояха за справедлив процес и промени в Наказателния кодекс, свързани с престъпленията, извършени от непълнолетни. Част от тях скандираха „Убийци“, а пред сградата бяха поставени снимки на Георги, цветя и свещи.

По време на заседанието стана ясно още, че петима преки очевидци са дали показания за жестокия побой, като описват ролята на всеки от задържаните. Разследването продължава и прокуратурата не изключва в хода му да бъдат привлечени и други обвиняеми.

Петимата обвинени – трите момчета и двете момичета – са обвинени в умишленото убийство на Георги Кузев в съучастие, при особена жестокост.

За непълнолетните обвиняеми законът предвижда редуцирани наказания – от 3 до 10 години лишаване от свобода за ненавършилите 16 години и от 5 до 12 години за навършилите 16 години.

Съгласно чл. 16 от НПК обвиняемите се считат за невинни до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда.

Поклонението пред тленните останки на Георги ще бъде утре в Кричим, където Митрополит Николай ще отслужи опелото , а Община Кричим поема разходите по погребението на жертвата.

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