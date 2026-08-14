Строителна фирма остави високите етажи в Кючука без вода

Спукан водопровод на „Даме Груев“ и „Кукленско шосе“ е причината. И други адреси в центъра са без водоподаване

Сериозна водна авария наруши водоподаването в Пловдив и високата зона. Спукан е водопровод на кръстовището на ул. „Даме Груев“ и бул. „Кукленско шосе“, показва актуалният бюлетин на ВиК – Пловдив. От дружеството посочват, че аварията е причинена от външна фирма, а очакваният срок за отстраняването ѝ е до 17:00 часа днес.

По предварителна информация външната фирма е била наета за пренасочване на водопровода към новострояща се сграда. При извършването на дейностите е бил повреден съществуващият водопровод, което е довело до сериозното нарушаване на водоснабдяването.

От ВиК са уверили, че се работи по отстраняване на повредата и до края на деня се очаква водоподаването да бъде възстановено за битовите и промишлените клиенти.

Аварията е отбелязана и в официалния дневен бюлетин на ВиК за 14 август, където е посочено, че е засегнато водоподаването в града и високата зона.

И други пловдивски адреси са без вода

Още няколко аварии са регистрирани в Пловдив днес.

Без вода до 17:00 часа е районът около ул. „Иван Вазов“ №39, където се извършва ремонт на сградно канално отклонение. Засегнат е и районът около бул. „Шести септември“ №13, където има авария на водопровод, засягаща района на аварията и високата зона.

В отделни населени места от областта също има нарушения на водоснабдяването заради аварии по мрежата. ВиК посочва като засегнати, наред с други, Козаново, Нови Извор, Градина, Златосел, Куклен, Крумово, Найден Герово и Черноземен.

Пловдивчани могат да следят актуалната информация за авариите и възстановяването на водоснабдяването в бюлетина на ВиК – Пловдив.