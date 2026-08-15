Близо 9 млн. евро дивидент е декларирал Делян Пеевски за миналата година

Кой е най-богатият български политик? Отговорът на този въпрос може да се търси в публикуваните от Сметната палата годишни декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности.

Документите показват какво са декларирали политиците за придобито имущество, доходи, спестявания, инвестиции и задължения през миналата година. Сред посочените суми има и такива, които трудно остават незабелязани.

Най-впечатляващата цифра е при лидера на ДПС Делян Пеевски – той е декларирал дивидент от 8 944 969 евро, или близо 9 млн. евро. Данните са цитирани от NOVA, която обобщава публикуваните от Сметната палата декларации.

Това обаче е деклариран доход от дивидент, а не оценка на цялото имущество или богатство на политика.

Пеевски е посочил още 370 085 евро и 99 000 долара налични средства, както и банкови сметки със 402 607 евро и 6222 долара. В декларацията му фигурират и инвестиции за 42 485 евро. Той посочва пет къщи, апартамент, ателие и гаражни клетки, които ползва по договори за наем, както и пет автомобила също по договори.

А къде е Бойко Борисов?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 200 560 евро налични средства и още 373 800 евро в банкови сметки. Посоченият от него доход е 162 987 евро.

Така само наличните средства и банковите му спестявания възлизат на над 574 хил. евро.

Какво са декларирали останалите?

Президентът Илияна Йотова е посочила 305 000 евро по банкови сметки и семейни депозити за 270 000 евро. Декларираният от нея доход е 104 975 евро, а общите ѝ доходи са над 205 хил. евро.

Премиерът Румен Радев е декларирал 286 100 евро в банкови сметки, автомобил „Шкода Октавия“ за 8274 евро и инвестиции за 2922 евро.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е посочила два апартамента, къща, три гаража, четири поземлени имота, склад и автомобил. В банковите ѝ сметки има 123 389 евро, а лизингът е за 11 627 евро.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев декларира апартамент, 20 809 евро по банкови сметки, върнат заем от 37 608 евро и доход от 72 790 евро.

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев е посочил автомобил, 19 940 евро налични средства, 107 371 евро в банкови сметки и доход от 90 159 евро.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е декларирал апартамент, 409 евро налични средства, 11 400 евро по банкови сметки, лизинги за над 21 хил. евро и доход от 95 хил. евро.

Над 16 хиляди декларации

Сметната палата е публикувала над 16 000 декларации за имущество и интереси, както и списък с 637 лица, които не са подали документите си в законовия срок.

Декларациите съдържат информация за недвижими имоти, автомобили и други превозни средства, вземания и задължения над 5000 евро, ценни книжа, дялове във фирми, финансови инструменти, криптовалути и доходи над 5000 евро.

След публикуването им започват проверки чрез данни от НАП, Имотния регистър, Търговския регистър, МВР-КАТ и БНБ. При установено несъответствие лицето получава 14-дневен срок да го отстрани. При разминаване от поне 5000 евро Сметната палата може да изпрати резултатите на НАП, а при несъответствие от най-малко 12 500 евро – да сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

От Сметната палата са посочили и проблем – институцията е поискала достъп до информационните системи на МВР, но не го е получила.

Илюстрации: nova.bg