След бурята в Пловдив: десетки сигнали за паднали дървета и наводнения, екипите работиха през нощта – ВИДЕО

Силната буря с проливен дъжд, която премина над Пловдив в сряда вечерта, остави след себе си десетки сигнали за наводнени участъци, паднали дървета и клони, както и затруднения в движението в различни части на града.

Над 80 сигнала за паднали дървета, наводнени улици и подлези са получени в Пловдив след силната гръмотевична буря, съобщиха от РДПБЗН.

Снимки: Krasen Vlastanov/РДПБЗН

Голяма част от тях са за паднали дървета и клони, а останалите – за запушени шахти и локални наводнения. Най-сериозна е била обстановката в район „Южен“, откъдето са получени и най-много сигнали.

Сред най-засегнатите места беше подлезът под Централна поща, който временно се оказа под вода и наложи ограничаване на движението. След намесата на аварийните екипи и оттичането на водата преминаването беше възстановено.

Снимки: Krasen Vlastanov/РДПБЗН

Наводнени участъци имаше и по няколко основни булеварда, където автомобили закъсаха във високата вода.

На места се наложи намесата на екипи за пътна помощ, а аварийни служби работиха по отпушване на шахти и отводняване на критични точки.

Снимки: Aleksander Marinov

Бурята събори и дървета в различни квартали на Пловдив. В „Кючук Париж“ голямо дърво падна върху паркинг, като по щастлива случайност няма пострадали хора и не са нанесени сериозни щети на автомобилите.

През нощта екипи на общинските предприятия, пожарната и доброволци продължиха разчистването на падналата растителност и обезопасяването на засегнатите райони, за да бъде възстановено нормалното движение по уличната мрежа.

Междувременно прогнозата за днес остава неблагоприятна. Очаква се денят да започне със слънчево време, но следобед на места отново да се развие мощна купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, но интензивни превалявания.

За област Пловдив е в сила жълт код за гръмотевични бури, интензивни валежи и възможни градушки.