XIII Международен фото салон Пловдив представя най-доброто от тазгодишния конкурс

Пловдив отново ще се превърне в международна сцена за фотографско изкуство. Над 140 от най-добрите фотографии от XIII Международен фото салон Пловдив 2026 ще бъдат показани на площад „Римски стадион“.

Изложбата се открива днес, 15 август, от 18:00 часа, когато ще се състоят официалното откриване и церемонията по награждаването. Експозицията ще остане на Римския стадион до 7 септември.

Тазгодишното издание на конкурса събира фотографи от цял свят. В него са участвали 289 автори от 41 държави, които са представили общо 4424 фотографии в шест раздела.

До финалната селекция са достигнали 1188 фотографии на 239 участници от 38 държави. Сред тях са 78 български автори с 235 творби.

Особено внимание тази година е отделено и на младите фотографи. В младежкото предизвикателство за автори между 16 и 25 години са участвали фотографи от осем държави. До финалната селекция са достигнали 40 фотографии на 15 млади автори от шест страни.

Кои са големите победители?

Наградният фонд на XIII Международен фото салон Пловдив включва 186 индивидуални и 15 статистически награди, с които са отличени творби на общо 108 автори от 28 държави.

Сред големите победители са Абхишек Басак от Индия, който получава отличието „Най-добър автор в салона“, и австриецът Йозеф Хинтерлайтнер – „Най-добре представил се чуждестранен автор“.

Радослав Свирецов е отличен като „Най-добре представил се български автор“ и „Най-добър травъл фотограф и разказвач“, а наградата за „Най-добре представил се пловдивски автор“ е присъдена на Андрей Трифонов.

Призът за „Най-добре представил се фотоклуб“ отива при India International Group от Индия.

Изложбата събира на едно място различни фотографски езици, теми и гледни точки от няколко континента. В продължение на повече от три седмици площад „Римски стадион“ ще бъде превърнат в открита галерия, в която пловдивчани и гостите на града могат да видят селекция от най-силните кадри в тазгодишното международно състезание.